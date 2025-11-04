भाई से बगावत, पार्टी से नाराजगी! तेज प्रताप बोले- “RSS से मिले हैं पैसे, लालटेन का न दबाएं बटन”

Bihar Chunav 2025: लालू प्रसाद यादव के बडे़ बेटे तेज प्रताप यादव ने मनेर की जनता से लालटेन बुझाने की अपील की है. साथ ही, भाई वीरेंद्र पर टिप्पणी करते हुए कहा कि, “बलवा को नाथना जरूरी है” कहते नजर आए. वहीं भाई वीरेंद्र, लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव के पार्टी से मनेर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं. बता दें कि उनके खिलाफ बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने मोर्चा खोल रखा है और अपना कैंडिडेट भी मैदान में उतार दिया है. बता दे कि तेज प्रताप यादव उन्हें हराने की बात कहते हुए लालटेन बुझाने तक की बात कह रहे हैं.

तेज प्रताप यादव चुनावी प्रचार के अंतिम दिन दुधालिया गांव में चुनावी सभा को संबोधित करने मनेर पहुंचे. उन्होंने राजद प्रत्याशी भाई वीरेंद्र पर हमला बोलते हुए कहा की, मनेर में एक बहरूपिया घूम रहा है, जिसने RSS और बीजेपी से हाथ मिला लिया है, साथ ही आरएसएस और बीजेपी से रुपया ले लिया है आप लोग उसको चुनाव में हराने का काम करें. हमारे प्रत्याशी को यहां से जितवाने का काम करें.

आगे उन्होंने कहा कि आप लोगों से एक से एक निवेदन है कि इस चुनाव में मनेर विधानसभा में लालटेन का बटन नहीं दबाइएगा. ब्लैक बोर्ड का बटन दबाइएगा तभी मनेर का विकास होगा. बता दे कि लालू के लाल यही नहीं रुके. उन्होंने अपने छोटे भाई तेजस्वी पर भी जमकर निशाना साधा और कहा की हमारे खिलाफ महुआ में हेलीकॉप्टर उतार दिए, इसीलिए हम भी उनके इलाके में हेलीकॉप्टर उतार कर सभा कर रहे हैं.

भाई वीरेंद्र को लेकर तेज प्रताप यादव ने कहा की आप लोग राजद के बल से सावधान रहिए और उसको नाचने का काम करिए. तभी मनेर का विकास हो पाएगा. वहीं, पत्रकार के द्वारा तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने वाले सवाल पर खुद को बचाते हुए नजर आए. इसपर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जनता बनाती है यह भी जनता ही तय करेगी.

