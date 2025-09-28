Advertisement
'7 लाख 8 हजार 729 करोड़ रुपए की घोषणाएं कैसे पूरी करेंगे?', तेजस्वी यादव ने पूछ लिया CM नीतीश का विजन

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने डबल इंजन सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और केंद्र की भाजपा सरकार विधानसभा चुनाव से पहले योजनाओं की घोषणाएं कर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बिहार की समझदार जनता इनके झांसे में नहीं आएगी.

Sep 28, 2025

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने डबल इंजन सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और केंद्र की भाजपा सरकार विधानसभा चुनाव से पहले योजनाओं की घोषणाएं कर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बिहार की समझदार जनता इनके झांसे में नहीं आएगी. मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने CM नीतीश कुमार पर निशाना साधा. 

तेजस्वी यादव ने NDA पर साधा निशाना

तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को बिहार में 20 साल सत्ता में रहते हो गए हैं. अब वे चुनाव से पहले 10,000 रुपए देने का वादा कर रहे हैं, अगर इस राशि को 20 साल में बांटें, तो यह प्रति वर्ष 500 रुपए, प्रति माह 41.66 रुपए और प्रतिदिन करीब 1 रुपए के बराबर है. क्या वे एक रुपए में बिहार के बच्चों का भविष्य खरीदना चाहते हैं? उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सरकार के पास राजस्व की कमी है, तो ये वादे कैसे पूरे होंगे. तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्र सरकार से बिहार की जनता पूछ रही है कि आपके पास 1 लाख करोड़ रुपए नहीं हैं, फिर 7 लाख 8 हजार 729 करोड़ रुपए की घोषणाएं कैसे पूरी करेंगे? बिहार का राजस्व सृजन कितना है? यह पैसा कहां से आएगा?

यह भी पढ़ें: IAS-IPS समेत 470 सेंट्रल ऑब्जर्वर बिहार चुनाव और उपचुनावों की संभालेंगे कमान

'राजद के पास ठोस योजनाएं'

तेजस्वी ने भ्रष्टाचार पर भी सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि भाजपा और जदयू से ज्यादा, भ्रष्ट अधिकारी डरे हुए हैं. उन्हें लगता है कि अगर तेजस्वी सत्ता में आए, तो उनका 'रैकेट' खत्म हो जाएगा और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने दावा किया कि राजद के पास ठोस योजनाएं हैं, जबकि डबल इंजन सरकार केवल खोखले वादे कर रही है. उन्होंने आगे कहा कि यह डबल इंजन सरकार इस बार दोगुनी गति से हारने वाली है. ये घोषणाएं डर के मारे की जा रही हैं. बता दें कि हाल ही में पीएम मोदी ने बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया. इस योजना के तहत 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10 हजार रुपए की सहायता राशि ट्रांसफर की गई है. 

-आईएएनएस

bihar chunav 2025

