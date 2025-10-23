तेजस्वी मुख्यमंत्री, तो उपमुख्यमंत्री का चेहरा मुकेश सहनी, अब महागठबंधन का NDA से सवाल... आपका CM फेस कौन?

Bihar Chunav 2025: राहुल गांधी ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से फोन पर बात की और अशोक गहलोत की इंट्री से राजनैतिक परिदृश्य महागठबंधन के खेमे की बदलने लगी. पहले बैठक और बाद में घोषणा, अब इस बैठक को महागठबंधन का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है. अशोक गहलोत अमित शाह से सवाल भी पूछ रहे है कि है उनका मुख्यमंत्री का उम्मीदवार क्लियर हो गया? चुनाव की गतिविधियां तेज है, इस बीच महागठबंधन ने देर से ही लेकिन दुरुस्त चला चली है. मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करते हुए एनडीए पर सवाल खड़ा किया और पूछा कि उनके मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है?

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

Add Zee News as a Preferred Source

तेजस्वी यादव होंगे मुख्यमंत्री का चेहरा

आज यानी गुरुवार (23 अक्टूबर) को पटना में महागठबंधन की ओर से प्रेस कांफ्रेंस करके सभी घटक दलों ने एक साथ बातें रखी और बताया गया कि उनकी ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे, जबकि उपमुख्यमंत्री का चेहरा मुकेश सहनी होंगे. यह भी कहा गया कि समाज के अलग वर्ग से और उपमुख्यमंत्री भी होंगे. महागठबंधन ने अपनी स्थिति साफ कर यह भी सवाल खड़ा किया कि एनडीए का चेहरा कौन है? क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई बार कह चुके हैं कि बाद में विधायक मिलकर मुख्यमंत्री चुनेंगे. इस बयान से कांग्रेस ने एक तीर से दो निशाना साधा है.

अपने नाम की घोषणा से खुश तेजस्वी यादव ने कबाड़ा सरकार की संघ देते हुए इसे हटाने और नई सरकार बनाने के दावे के साथ अपनी घोषणा की उपलब्धि गिनाई. दरअसल, महागठबंधन सीट शेयरिंग और टिकट बंटवारे को लेकर इतनी खींचतान हुई कि प्रथम चरण के नामांकन के तीन दिन निकल जाने के बाद भी असमंजस की स्थिति बनी रही. बिना सीट शेयरिंग की घोषणा के घटक दलों ने सिंबल बांटना शुरू कर दिया और किरकिरी तब होने लगी जब लगभग एक दर्जन सीटों पर महागठबंधन के दो-दो दलों ने अपने प्रत्याशी उतार दिए. इससे खराब मैसेज आमजन में गया और मुकेश साहनी अपने नाम को उपमुख्यमंत्री पद के चेहरे की घोषणा के लिए जिद पर अड़े रहे. इसके साथ मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कांग्रेस ने जो रुख अख्तियार किया था, इससे आरजेडी को भी परेशानी हो रही थी.

यह बैठक महागठबंधन का मास्टर स्ट्रोक

इस बीच गतिरोध भी बना, लेकिन फिर राहुल गांधी ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से फोन पर बात की और अशोक गहलोत की इंट्री से राजनैतिक परिदृश्य महागठबंधन के खेमे की बदलने लगी. पहले बैठक और बाद में घोषणा, अब इस बैठक को महागठबंधन का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है. अशोक गहलोत अमित शाह से सवाल भी पूछ रहे हैं कि है उनका मुख्यमंत्री का उम्मीदवार क्लियर हो गया, लेकिन एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा? यह अमित शाह बताए. अशोक गहलोत ने यहां तक कहा कि बिहार में महाराष्ट्र दोहराया जाएगा. महाराष्ट्र में किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया कौन मुख्यमंत्री बना यह सबने देखा.

बीजेपी ने इसपर अपनी बाते रखी. विपक्ष पर निशाना साधा लेकिन नीतीश कुमार के नाम पर टालते हुए कहा कि यहां कोई वेकेंसी नहीं है. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री के चेहरा की बात है, लेकिन इतना देर किया उन्होंने, यह कौन सा चेहरा है, जिसमें राहुल गांधी गायब थे. पिताजी उनके चारा घोटाला में और जमीन घोटाले में हैं. इससे साफ है कि कैसा चेहरा है. जेडीयू ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है. सब एक सुर में कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही चेहरा है.

रिपोर्ट: रजनीश, पटना

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!