धमदाहा में गरजे तेजस्वी यादव, बोले- 14 नवम्बर को बनेगी महागठबंधन की सरकार! महिलाओं के खाते में 30 हजार रुपये डालेंगे

Bihar chunav 2025: पूर्णिया धमदाहा उच्च विद्यालय के खेल के मैदान में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने धमदाहा से, महागठबंधन प्रत्याशी संतोष कुमार कुशवाहा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते नजर आए.

Edited By:  ritesh jaiswal|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 07, 2025, 07:54 PM IST

Bihar chunav 2025: जनसभा में उमड़ी भारी भीड़ को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि 14 नवम्बर को पूर्ण बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है. उन्होंने जनता से वादा किया कि हमारी सरकार बनते ही 14 जनवरी को माई-बहिन मान योजना के तहत हर महिला के खाते में एक साथ 30 हजार रुपये देने का काम करेगी.

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने कहा कि हमारी सरकार हर बुजुर्ग को प्रतिमाह 1500 रुपये वृद्धावस्था पेंशन देने का काम करेगी. उन्होंने कहा कि हमने 17 महीने की सरकार में 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किया है. जब हमारी सरकार बनेगी तो हर एक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी. उन्होंने यह भी घोषणा की कि किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी.

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए इसे जुमलों की सरकार बताते हुए कहा कि इन सरकारों ने केवल वादे किए, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी जी कारखाना गुजरात में लगाते हैं और सीट बिहार से लेते हैं. अब यह नहीं चलेगा.

हमारी सरकार प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, समाज में हाशिए पर रहने वाले लोगों तक विकास की किरण पहुंचाने का काम करेगी. महागठबंधन प्रत्याशी संतोष कुमार कुशवाहा को 11 नवम्बर को होने वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी को वोट देकर भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करते हुए नजर आए. 

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

