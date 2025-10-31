NDA के 'संकल्प पत्र' पर तेजस्वी का तंज, जाने क्यों बोले कि 'सॉरी पत्र' लाना चाहिए

Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव के लिए एनडीए ने आज (शुक्रवार, 31 अक्टूबर) अपना 'संकल्प पत्र' जारी कर दिया है. सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे. एनडीए के घोषणा पत्र जारी होने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा आज हम लोगों ने देखा कि एनडीए ने मेनिफेस्टो जारी किया है, जैसे जारी किया गया वैसे खत्म हो गया. 30 सेकंड के अंदर घोषणा पत्र कार्यक्रम समाप्त हो गया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पता ही नहीं था घोषणा पत्र में क्या था.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

Add Zee News as a Preferred Source

NDA के 'संकल्प पत्र' पर पलटवार

NDA के 'संकल्प पत्र' पर राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा, 'NDA के लोगों को 'सॉरी पत्र' लाना चाहिए और बिहार की जनता से सॉरी बोलना चाहिए कि 20 साल राज करने के बाद भी सबसे गरीब राज्य बिहार है. कोई कारखाने नहीं हैं, कोई निवेश नहीं, हर क्षेत्र में यह सरकार विफल रही इसलिए उन्हें 'सॉरी पत्र' लाना चाहिए था. 20 साल का झूठा जुमला देखें, जो उन्होंने वादे किए थे, घोषणा पत्र भी कहता होगा कि हमारा क्या होगा. घोषणा पत्र कह रहा है पहले वाला घोषणा पूरा हुआ नहीं, एक नया घोषणा किया गया. आनन-फानन में इसमें कई ऐसी चीज है, स्कूल में मिड डे मील वह देंगे, इससे पहले अच्छे से नहीं दे रहे थे. आप देखिएगा अस्पताल-मेडिकल कॉलेज का हर जिले में निर्माण करेंगे, जो मेडिकल कॉलेज है उसमें नर्स नहीं है, डॉक्टर नहीं है. दवा नहीं होता है, इलाज नहीं होता. केवल बातें बनाई जाती है.

'20 साल से क्यों नहीं फैक्ट्री दी गई'

तेजस्वी ने आगे कहा कि घोषणा पत्र कहा गया है कि हर जिले में फैक्ट्री दी जाएगी. 20 साल से क्यों नहीं फैक्ट्री दी गई. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भूमि की कमी है, यह केवल जुमला है. बिहार की जनता इनके चाल और चरित्र को पहचान चुकी है. इस बार करारा जवाब बिहार की जनता देगी. महागठबंधन की सरकार बनेगी बिहार के लोग बेरोजगारी को खत्म करना चाहते हैं. इन लोगों ने बेरोजगारी-महंगाई बढ़ा दिया है, गरीबी बढ़ा दिया है.

मोकामा में गोलीकांड पर बोले तेजस्वी

मोकामा हत्याकांड पर राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा, 'लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए. हम हैरान हैं कि 40 वाहनों का काफिला हथियारों के साथ लैस कैसे घूम सकता है? चुनाव आयोग क्या कर रहा है? प्रशासन क्या कर रहा है? अब तक क्या कार्रवाई की गई है? चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि यह कैसे हुआ. गुंडो को अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है? जंगल राज की बात यह लोग कर रहे हैं जिन लोगों ने अपराधियों को पाल पोस कर बड़ा किया. इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए.

रिपोर्ट: रूपेंद्र श्रीवास्तव