'आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं...', उपेंद्र कुशवाहा ने बढ़ी सियासी हलचल

Upendra Kushwaha News: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारा हो गया है. गठबंधन में सीट बंटवारा होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 6 सीट मिली हैं. इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सियासी हलचल बढ़ा दी है.
NDA Seat Sharing: बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीटों के बंटवारे के बाद उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी उनके सोशल मीडिया पोस्ट से झलक रही है. उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) को 6 सीटें मिली हैं. राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा इसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पर अलग-अलग पोस्ट कर रहे हैं. 13 अक्टूबर, 2025 दिन सोमवार की सुबह उपेंद्र कुशवाहा ने पोस्ट किया और साजिश का जिक्र किया.
राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की. अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की.
बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने 12 अक्टूबर (रविवार) को एक पोस्ट किया था. उन्होंने लिखा था कि प्रिय मित्रों/साथियों, आप सभी से क्षमा चाहता हूं. आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पायी. मैं समझ रहा हूं, इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों समेत हजारों - लाखों लोगों का मन दुखी होगा. आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा. परन्तु आप सभी मेरी और पार्टी की विवशता और सीमा को बखूबी समझ रहे होंगे. किसी भी निर्णय के पीछे कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो बाहर से दिखतीं हैं. मगर कुछ ऐसी भी होती हैं जो बाहर से नहीं दिखतीं. हम जानते हैं कि अन्दर की परिस्थितियों से अनभिज्ञता के कारण आपके मन में मेरे प्रति गुस्सा भी होगा, जो स्वाभाविक भी है.
उन्होंने आगे लिखा कि आपसे विनम्र आग्रह है कि आप गुस्सा को शांत होने दीजिए, फिर आप स्वयं महसूस करेंगे कि फैसला कितना उचित है या अनुचित. फिर कुछ आने वाला समय बताएगा. फिलहाल इतना ही.
