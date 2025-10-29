Advertisement
नीतीश कुमार के खिलाफ बात करें तो महिलाएं उनका मुंह नोच लेंगी: उपेंद्र कुशवाहा

Bihar Chunav 2025: राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने वजीरगंज में चुनावी सभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि लालू के राज में किरानी, अधिकारी और चपरासी भी उन्हीं के आदमी हुआ करते थे. इसलिए ऐसी सरकार को बनाकर रखना जरूरी है. नौजवानों ने उस समय को नहीं देखा है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 29, 2025, 04:55 PM IST

उपेंद्र कुशवाहा
उपेंद्र कुशवाहा

Bihar Chunav 2025: गया के वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के मानपुर प्रखंड कार्यालय खेल मैदान में पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया. वे भाजपा प्रत्याशी बीरेंद्र कुमार के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे. बुधवार (29 अक्टूबर) को चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सरकार एनडीए की बनेगी तो बिहार के सीएम में कोई कन्फ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है. नीतीश कुमार सीएम थे, है और रहेंगे. मतदाता मालिक बैठे हुए है. एनडीए के प्रत्याशी को जिताकर भेजने से नीतीश कुमार सीएम होंगे. 

महिला रोजगार योजना को लेकर कुशवाहा ने कहा कि महिलाओं को सरकार ने 10 हजार रुपए सीधा अकाउंट में दिया हैं, जिसे नहीं मिला है उसे भी मिलेगा. आगे चलकर सरकार 2 लाख रुपए हर महिलाओं को रोजगार के लिए देगी. यदि कोई नीतीश कुमार के खिलाफ बात करें तो महिलाएं उनका मुंह नोच लेंगी. एक समय था जब गांव और शहर में बिजली के दर्शन के लिए इंतजार करते थे. आज गांव में भी 20 घंटे बिजली रहती है. यह पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की देन है. 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई है, हर तरह से बेरोजगारों को रोजगार मिले, विकास का काम हो रहा है.

उपेंद्र कुशवाहा ने आगे कहा कि 2005 के पहले राजद के सरकार में अति पिछड़ा परिवार का महिला या पुरुष वार्ड का मेंबर तक नहीं बनने देते थे. नीतीश कुमार ने परिवर्तन किया, पुरुष के साथ-साथ महिलाएं भी जिला परिषद की अध्यक्ष बनती है. यह ताकत किसने दी. लालू के राज में किरानी, अधिकारी और चपरासी भी उन्हीं के आदमी हुआ करते थे. इसलिए ऐसी सरकार को बनाकर रखना जरूरी है. नौजवानों ने उस समय को नहीं देखा है. लालू के परिवार में शादी होती थी तो फ्री में चार पहिया को उठा लिया जाता था, अपहरण होता था. अगर गलती से राजद की सरकार आ गई तो उससे भी बदतर स्थिति होगी. कुछ गलती हुई होगी, परिवार में भी गलती होती है, गलती अगर परिवार में हुई है तो उसमें सुधार करें, इसपर विचार किया जाएगा. यह लड़ाई गांव मोहल्ले की लड़ाई देश और राज्य की लड़ाई है, आपके बच्चों के भविष्य की लड़ाई है.

उन्होंने कहा कि बीरेंद्र सिंह एक प्रतीक हैं. इन्हें पीएम और नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का आशीर्वाद प्राप्त हैं. अगर गलती हुई तो पीएम को नुकसान हो जाएगा. रालोम से जुड़े लोग कुछ इधर-उधर कर रहे हैं, मिल बैठकर इस विषय को सुलझाया जाएगा. लेकिन सभी लोगों से आग्रह है कि साथ दें. इससे उपेंद्र कुशवाहा को नुकसान होगा. चुनाव में बीरेंद्र सिंह को वोट नहीं देते हैं, उपेंद्र कुशवाहा कमजोर हो जाएंगे. अगर कोई मन में बात है तो उसका निपटारा बाद में कर लेंगे. एनडीए समाज के सभी वर्गों को लेकर ,जोड़कर चलती है. अभी एनडीए गठबंधन में रालोसपा 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. 

रिपोर्ट: जय प्रकाश कुमार

