Bihar Chunav 2025: जो पार्टी विकास को लेकर होगी गंभीर, हम उसका साथ देंगे: तेजप्रताप यादव

Bihar Chunav 2025: बिहार में चुनाव अब अपने अंतिम चरण पर है. 6 नवंबर के दिन प्रथम चरण के चुनाव संपन्न हुए. दूसरे चरण के चुनाव 11 नवंबर को होंगे. सभी नेता लोगों को दूसरे चरण के चुनाव में भी बढ-चढ के भाग लेने को कह रहे हैं. इसी बीच तेज प्रताप यादव ने भी कहा कि वह उस पार्टी का साथ देंगे जो बिहार के विकास के पक्ष में होगा. 

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 07, 2025, 02:44 PM IST

Bihar Chunav 2025: जन शक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजप्रताप यादव ने शुक्रवार को विश्वास जताया कि 14 तारीख यानी की नतीजे के दिन बिहार में बदलाव देखने को मिलेगा. उन्होंने कहा कि यह बदलाव विकास के पक्ष में है. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि बिहार में विकास हो और विकास से संबंधित किसी भी काम को लेकर कोई समझौता नहीं हो. अगर किसी भी प्रकार का समझौता देखने को मिलेगा, तो हम इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर पाएंगे.

साथ ही, उन्होंने कहा कि बिहार में नतीजे के ऐलान के बाद जो भी पार्टी प्रदेश में विकास से संबंधित काम को लेकर गंभीर रहेगी, हम उसका साथ देंगे. इसके अलावा, जब उनसे पूछा गया कि क्या आप एनडीए के साथ जाएंगे, तो इस पर उन्होंने कहा कि मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम उस दल का साथ देंगे, जो प्रदेश में विकास की बात करेगा और जिसे बहुमत मिला होगा. चुनाव के नतीजों के ऐलान के बाद हम यह देखेंगे कि प्रदेश के विकास को लेकर कौन-सा राजनीतिक दल गंभीर है. जिसके अंदर मुझे गंभीरता नजर आएगी, निश्चित तौर पर हम उनके साथ जाएंगे.

इससे पहले, तेजप्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर लिखा था कि हम लोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए पूर्ण रूप से समर्पित और तत्पर हैं. हमारा मकसद बिहार में संपूर्ण बदलाव कर एक नई व्यवस्था का नव निर्माण करना है. हम लोग बिहार के संपूर्ण विकास के लिए लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं.

बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत प्रदेश के 18 जिलों में 121 सीटों पर मतदान हुआ. चुनाव आयोग के मुताबिक, इस बार में 64.66 फीसद मतदान हुआ. अब बिहार में दूसरे चरण के तहत 20 जिलों में 122 सीटों पर मतदान होगा. वहीं, नतीजों की घोषणा 14 नवंबर को होगी.

इनपुट: आईएएनएस

