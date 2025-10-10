24 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि चिराग पासवान के तेवर ही बदल गए? 'शुरुआती दौर' से 'आखिरी दौर' में कैसे पहुंचे

NDA Seat Sharing: कल पूरे दिन का घटनाक्रम जी​ बिहार झारखंड ने आपके सामने रखा था. परसों रात को चिराग पासवान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से फोन पर लंबी बातचीत के बाद नाराज होकर पटना से दिल्ली रवाना हो गए थे. उसके बाद गुरुवार दोपहर जब केंद्रीय गृह मंत्री भाजपा आलाकमान के दूत बनकर जब चिराग पासवान के आवास पर पहुंचे, तो वे नहीं मिले. मजबूरी में नित्यानंद राय उनकी मां से मिलकर लौट आए थे. शाम होने से पहले नित्यानंद राय एक बार फिर चिराग पासवान से मिलने पहुंचे, तब मुलाकात हो पाई थी. तब नित्यानंद राय ने बाहर निकलकर कहा था कि हमारी मुस्कान बता रही है कि सब कुछ ठीक है. उसके बाद देर शाम को धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय एक बार फिर चिराग पासवान से मिलने पहुंचे थे. शुक्रवार को भी चौथी बार नित्यानंद राय चिराग पासवान से मिलने पहुंचे और चिराग पासवान के तेवर बदल गए थे.

चिराग पासवान शुक्रवार सुबह जब मीडिया के सामने आए, तब उन्होंने कहा, बातचीत सकारात्मक माहौल में चल रही है और हर एक बिंदु पर चर्चा हो रही है. उन्होंने कहा कि हम सभी छोटे मुद्दों, सीटों, प्रत्याशियों और प्रचार पर चर्चा करना चाहते हैं. पीएम मोदी के होने पर अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है. इसलिए किसी बात की चिंता नहीं है.

गुरुवार सुबह से लेकर शुक्रवार सुबह तक बहुत कुछ बदल गया था. चिराग पासवान बदले बदले नजर आ रहे थे. उनके तेवर बदल गए थे. ऐसे में सवाल उठता है कि गुरुवार की रात और शुक्रवार की सुबह के बीच ऐसा जरूर कुछ हुआ होगा कि चिराग पासवान बदले बदले से नजर आ रहे थे.

दरअसल, जी बिहार झारखंड को सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली है, उसके हिसाब से भाजपा आलाकमान ने चिराग पासवान के तेवर को देखते हुए जेडीयू आलाकमान से संपर्क किया. इस पर जेडीयू आलाकमान ने भाजपा आलाकमान से चिराग पासवान को सख्त रुख अपनाने की सलाह दी. इसके बाद भाजपा की ओर से चिराग पासवान को सख्त संदेश दिया गया और कहा गया कि गठबंधन में ऐसा नहीं चलेगा. सभी दलों को एडजस्ट करना है. ऐसे में एक दल की मनमानी नहीं चलने वाली है.

बताया जा रहा है कि भाजपा की ओर से यह भी संदेश दिया कि जेडीयू के खिलाफ जाना मतलब भाजपा के खिलाफ जाना हो सकता है. इस सख्त संदेश से चिराग पासवान बैकफुट पर आ गए और इसलिए शुक्रवार सुबह उनके रुख में नरमी देखी गई. इससे पहले चिराग पासवान के बारे में कहा जा रहा था कि वे जन सुराज पार्टी के संपर्क में हैं और अगर एनडीए से सीट शेयरिंग न हो पाती तो वे प्रशांत किशोर की पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते थे. हालांकि भाजपा के सख्त रुख से उनके रुख में बदलाव आया है और अब कुछ सीटों को लेकर बातचीत चल रही है.