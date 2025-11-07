Advertisement
60% से कम का लाभ लेते रहे हैं नीतीश तो इससे ज्यादा का मतलब लालू राबड़ी की सरकार, क्या इस बार भी चमत्कार रहेगा बरकरार?

Bihar Chunav 2025: आंकड़ों का अपना गणित होता है. बढ़े या घटे आंकड़े किसी के लिए मुसीबत बन जाते हैं तो किसी को फायदा पहुंचा जाते हैं. 90 के दशक में 3 बार 60 प्रतिशत से ज्यादा मतदान ने लालू प्रसाद यादव को फायदा पहुंचाया तो पिछले 3 चुनावों में इससे कम वोटिंग ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखा है.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Nov 07, 2025, 01:36 PM IST

लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार (File Photo)
Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में जबर्दस्त वोटिंग हुई है. आंकड़ा 64.69 प्रतिशत तक जा पहुंचा. यह बिहार में अब तक सबसे शानदार मतदान प्रतिशत है. इस बार 2020 के विधानसभा चुनाव की तुलना में साढ़े 8 प्रतिशत ज्यादा वोटिंग हुई है. अगर दूसरे चरण में भी मतदाताओं ने यही जोश दिखाया तो इस बार बिहार में आजादी के बाद पहली बार रिकॉर्डतोड़ मतदान का आंकड़ा सामने आ सकता है. बढ़े मतदान प्रतिशत के नफा नुकसान का आकलन सभी दल और गठबंधन करने में लगे हुए हैं और अपने अपने लिए फायदा बता रहे हैं. एक सच्चाई यह भी है कि बिहार में अब तक 3 बार 60 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ है और तीनों बार लालू राबड़ी सरकार को फायदा हुआ है. दूसरी ओर, 60 प्रतिशत से कम मतदान का पिछले 3 चुनावों से नीतीश कुमार फायदा उठाते आ रहे हैं. अब इस बार बंपर वोटिंग किसके पक्ष में जाएगी, यह 14 नवंबर को ही तय हो पाएगा. 

1990 में 62.04 प्रतिशत मतदान हुआ था और कांग्रेस सरकार चली गई थी. जनता दल सत्ता में आई थी और लालू प्रसाद यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने थे. 1995 में 61.79 प्रतिशत वोटिंग हुई थी और लालू प्रसाद यादव और मजबूती से सत्ता में स्थापित हुए थे. इसके बाद 2000 में 62.57 प्रतिशत मतदान हुआ था और पूर्ण बहुमत से न सही, लेकिन सबसे बड़े दल के रूप में राष्ट्रीय जनता दल उभरा था और नीतीश कुमार के 7 दिनों के छोटे कार्यकाल के बाद राबड़ी देवी ने सरकार भी बनाई थी.

उसके बाद के चुनाव में 2005 में वोटिंग प्रतिशत में जबर्दस्त गिरावट आई और मतदान प्रतिशत 46 प्रतिशत तक आ गया. परिणाम यह हुआ कि लालू परिवार सत्ता से दूर हो गया और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार स्थापित हुई. जिस तरह बढ़े मतदान प्रतिशत के साथ लालू परिवार का समीकरण स्थापित हुआ था, नीतीश कुमार ने घटे मतदान प्रतिशत के साथ वहीं समीकरण बना लिया. 

2010 के विधानसभा चुनाव में 52.73 प्रतिशत मतदान हुआ था. तब नीतीश कुमार को शानदार बहुमत हासिल हुआ था. 2015 में बिहार में 56.91 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था, तब भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन ने शानदार जीत दर्ज की थी. 2020 के विधानसभा चुनाव में 57.29 प्रतिशत मतदान हुआ था, तब भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी.

