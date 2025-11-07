Advertisement
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Chunav 2025: असम मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा कुछ भी बोलते हैं, जंगलराज नहीं रोजगार की बात करें: पप्पू यादव

Bihar Vidhansabha Chunav 2025: बिहार के प्रथम चरण के चुनाव के बाद राजनीति में तेजी हो गई है. सभी नेता एक दूसरे पर बयानबाजी करते नजर आ रहे  हैं. इसी बीच पूर्णिया के राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने भी विपक्ष पर कटाक्ष किया है. उन्होंने आज के युवाओं की समस्या और उनकी इच्छाओं पर भी बात की.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 07, 2025, 06:22 PM IST

Bihar Vidhansabha Chunav 2025: बिहार के पूर्णिया में राजनीतिक बयानबाजी चरम पर है. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के कसबा विधानसभा क्षेत्र में दिए गए बयान पर पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने पलटवार किया है. उन्होंने 'जंगलराज' बनाम 'रोजगार' की बहस पर भी एनडीए को घेरा. पप्पू यादव ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री सरमा लगातार अपनी भाषा से विवाद खड़ा कर रहे हैं. अब हिमंता बिस्वा सरमा आते हैं और कुछ भी बोलते हैं.
पप्पू यादव ने कहा कि आज के युवाओं की सबसे बड़ी चिंता नौकरी है, रोजगार है. लेकिन, सत्ता पक्ष बार-बार पुराने मुद्दों को उछालकर ध्यान भटका रहा है.

उन्होंने कहा, 'मैंने पहले भी कहा था कि युवाओं को नौकरी की चाहत है. वे कहते हैं कि कोई बकवास नहीं सुनेंगे. उन्हें न हिंदू चाहिए, न मुसलमान, न पिछड़ा-अगड़ा, न जात-पात. आप 20 साल पुराने 'जंगलराज' की बातें कर रहे हैं और नौकरियों की बात तो कर ही नहीं रहे.' असम के मुख्यमंत्री के बयान और पप्पू यादव की तीखी प्रतिक्रिया से पूर्णिया का चुनावी माहौल और भी गरम हो गया है.

एक ओर जहां एनडीए दावा कर रहा है कि इस बार भी सीएम नीतीश ही सत्ता में रहेंगे, तो वहीं इंडी गठबंधन बिहार में बदलाव की बात कह रहा है और तेजस्वी यादव को अपना सीएम फेस बनाया है. बता दें कि बिहार में 243 सीटों में से 121 सीटों के लिए गुरुवार को पहले चरण के तहत वोटिंग संपन्न हो गई है. विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर 11 नवंबर को मतदान है. वहीं, बिहार चुनाव की मतगणना 14 नवंबर को होगी.

बिहार चुनाव में पहले दौर का मतदान गुरुवार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया. बिहार विधानसभा के लिए पहले दौर में रिकॉर्ड 64.66 प्रतिशत मतदान हुआ. अब, 1,314 उम्मीदवारों का चुनावी भाग्य ईवीएम में कैद हो गया. अब सब सबकी निगाहें 14 नवंबर को होने वाली मतगणना पर टिकी हुई हैं.

इनपुट: आईएएनएस

