Bihar Chunav 2025: कौन हैं प्रीति किन्नर, जिन्हें प्रशांत किशोर ने दिया जन सुराज का टिकट

Bihar Chunav 2025: जनसुराज की पार्टी ने गुरूवार को अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी हैं. इस लिस्ट में 51 उम्मीदवार हैं. इन सभी सीट में से सबसे ज्यादा गोपालगंज जिले के भोरे विधानसभा सीट पर चुनें गए प्रत्याशी की खूब चर्चा की जा रही है. भोरे विधानसभा सीट से प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने प्रीति किन्नर को उम्मीदवार के रूप में चयन किया है.

प्रीति किन्नर और उनके सामाजसेवी कार्य-

प्रीति किन्नर जिन्हें जनसुराज पार्टी ने उम्मीदवार के रूप में चुना है, वह सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा प्रखंड के खाप गांव की निवासी हैं. प्रीति किन्नर गरीबों की मदद करने से लेकर महिलाओं और लड़कियों के हक के लिए आवाज उठाती हैं. बताया जा रहा है कि करीब 27 से भी अधिक लड़कियों की शादी कराकर उन्होंने उन लड़कियों का घर बसवाया हैं. लोगों का उनपर काफी भरोसा बताया जाता हैं.

चुनाव में दे सकेंगी अच्छी टक्कर

बता दे आपको कि जनता के सपोर्ट से ही वो राजनीति में आई है. करीब 22 सालों से वह उस क्षेत्र में सामाजिक कार्यों को करने मे जुटी हैं. इसके कारण उनकी पकड़ पिछड़े और गरीब लोगों में काफी अधिक है, जिसके कारण वह विरोधियों को चुनाव में अच्छा टक्कर दे सकती है. अनुमान लगाया जा रहा है कि वह इस विधानसभा चुनाव में सुनील कुमार को अच्छी टक्कर दे सकती हैं.

इनपुट: जी बिहार झारखंड

