Bihar Chunav 2025: Voter Slip क्या है और क्यों जरूरी है? वोट डालने से पहले जान लें यह बातें

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को पहले चरण के लिए मत डाले जाएंगे. पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान कराया जाएगा. इन सीटों पर नेताओं का चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और अब आपकी बारी है सही नेता और अच्छा जनप्रतिनिधि चुनने की. मतदान करने के लिए आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है. मत डालने के लिए जितना जरूरी वोटर आईडी का होना जरूरी है, उतना ही जरूरी वोटर स्लिप का होना भी है. हम आपको बता रहे हैं कि वोटर आईडी और वोटर स्लिप में कितना अंतर है.

Voter Slip क्या है-

वोटर स्लिप को मतदाता पर्ची भी कहा जाता है. वोटर स्लिप मतदाताओं को मतदान केंद्र पर वोट डालने से पहले दिया जाता है. वोटर स्लिप में मतदाता का नाम, मतदान केंद्र का नाम और मतदान केंद्र का पता जैसी जानकारी दी जाती है. वोटर स्लिप से आपके बूथ के बारे में जानकारी मिल जाती है. अगर आपको वोटर स्लिप नहीं मिली हो तो बूथ एजेंट से आप संपर्क कर सकते हैं.

Voter ID क्या है-

वोटर ID को मतदाता पहचान पत्र भी कहा जाता है. वोटर आईडी एक ऐसा आधिकारिक दस्तावेज है. जो मतदाताओं को उनकी पहचान के प्रुफ के रूप में जारी करा जाता है. वोटर आईडी में मतदाता का नाम, पता, फोटो, और एक अद्वितीय पहचान संख्या (Unique Identification Number)होता है. वोटर आईडी मतदान केंद्र पर वोटर के पहचान की जांच के लिए जरूरी होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है पर आपके पास वोटर ID किसी कारणवश से नहीं है, तो आप नीचे दिए दस्तावेजों का प्रयोग कर सकते है.

Adhaar Card, Pan Card, Driving licence, Paasport, Pension Certificate, Government Employee ID Card, Student ID Card, Official Identification Card of Member of Parliament/MLA/MLC

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!