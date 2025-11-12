Advertisement
Bihar Chunav Exit Poll 2025: एग्जिट पोल में महागठबंधन की शर्मनाक हार के संकेत, जानें इसके 5 बड़े कारण

Bihar Exit Poll 2025: एग्जिट पोल्स अगर नतीजों में बदले तो महागठबंधन को एक बार फिर से विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ेगी. इसके साथ ही तेजस्वी यादव के लिए यह बड़ा झटका होगा और उनके नेतृत्व पर भी सवाल उठेंगे.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Nov 12, 2025, 09:08 AM IST

तेजस्वी यादव
Bihar Chunav Exit Poll 2025: बिहार चुनाव में मंगलवार (11 नवंबर) को मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है. अब सबकी नजर 14 नवंबर को मतगणना पर टिकी हुई हैं. हालांकि, इससे पहले न्यूज चैनल्स और सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं. सभी एग्जिट पोल्स में मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच ही रहा और एक बार फिर से एनडीए सरकार की वापसी हो रही है. एग्जिट पोल्स अगर नतीजों में बदले तो महागठबंधन को एक बार फिर से विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ेगी. एग्जिट पोल्स को राजद ने सिरे से नकार दिया है. राजद का आरोप है कि बीजेपी के इशारों पर ऐसा किया जा रहा है, ताकि अधिकारियों पर दबाव बनाया जा सके. दूसरी ओर एनडीए खेमा इससे काफी उत्साहित है. अगर एग्जिट पोल्स ही रिजल्ट में तब्दील हो गए तो तेजस्वी यादव के लिए बड़ा झटका होगा और उनके नेतृत्व पर भी सवाल उठेंगे.

