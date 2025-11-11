Advertisement
Bihar Exit Poll 2025: एग्जिट पोल में प्रचंड बहुमत के साथ NDA सरकार की वापसी, महागठबंधन के काम नहीं आया 'वोट चोरी' का मुद्दा

Bihar Exit Poll 2025: SIR के बाद हुए बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और वोटिंग के दौरान पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. दूसरे चरण में मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद टीवी चैनल्स और सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं. सभी एग्जिट पोल में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सरकार की वापसी हो रही है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Nov 11, 2025, 07:39 PM IST

सीएम नीतीश कुमार
सीएम नीतीश कुमार

Bihar Chunav Exit Poll 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग भी खत्म हो गई है. इस बार बिहार की जनता ने रिकॉर्डतोड़ वोटिंग की और अपना फैसला EVM में कैद कर दिया है. अब 14 नवंबर को मतगणना होगी. इससे पहले तमाम टीवी चैनल्स और सर्वे एजेंसियां ने अपने एग्जिट पोल के नतीजे जारी कर दिए हैं. सभी एग्जिट पोल में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सरकार की वापसी हो रही है. वहीं महागठबंधन को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है. एग्जिट पोल के हिसाब से प्रदेश में अभी तीसरे ताकत की कोई गुंजाइश नहीं है, मतलब प्रशांत किशोर के दावे धरासाई हो चुके हैं. 

खबर अपडेट हो रही है...

Bihar Chunav Exit Poll 2025bihar chunav 2025

