Bihar Chunav Exit Poll 2025: एग्जिट पोल्स के आंकड़ों को RJD ने नकारा, बोली- यह BJP की चाल है

Bihar Chunav Exit Poll 2025: लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल ने एग्जिट पोल्स के नतीजों के आंकड़ों को नकार दिया है. RJD प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने एग्जिट पोल को भ्रम फैलाने वाला बताया है. उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि भ्रामक एग्जिट पोल भाजपा की साजिश है. मृत्युंजय तिवारी ने एक्जिट पोल्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं. बिहार में महागठबंधन और तेजस्वी यादव की सरकार बनना तय है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Nov 12, 2025, 07:18 AM IST

तेजस्वी यादव
तेजस्वी यादव

RJD On Bihar Chunav Exit Poll 2025: बिहार चुनाव में मंगलवार (11 नवंबर) को मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है. अब सबकी नजर 14 नवंबर को मतगणना पर टिकी हुई हैं. वोटों की काउंटिंग के साथ पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी. काउंटिंग से सभी न्यूज चैनल्स और सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आए, जिसमें फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है. सभी एग्जिट पोल्स में मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच ही रहा. जिसमें एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ वापसी कर रहा है. दूसरी ओर एग्जिट पोल्स के आकंड़ों में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को कोई खास सफलता हासिल होती नजर नहीं आई. 

बिहार चुनाव से जुड़ी सारी खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

हालांकि, लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल ने एग्जिट पोल्स के नतीजों के आंकड़ों को नकार दिया है. राजद के मुख्य प्रवक्ता और इस चुनाव में हिलसा से पार्टी प्रत्याशी शक्ति सिंह यादव ने एग्जिट पोल को भ्रम फैलाने वाला बताया है. उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि भ्रामक एग्जिट पोल भाजपा की साजिश है. बिहार की जनता ने पहले ही बदलाव का फैसला कर लिया है. तथाकथित एग्जिट पोल पूरी तरह से झूठे, मनगढ़ंत और भाजपा प्रायोजित हैं. इनका मकसद सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना है ताकि सत्ता के इशारे पर कुछ गलत किया जा सके, लेकिन भाजपा यह भूल गई है कि बिहार की जनता अब डरने वाली नहीं है.

ये भी पढ़ें- बिहार में एनडीए की सरकार बन रही, एग्जिट पोल सही साबित होंगे: राजीव रंजन प्रसाद

उन्होंने आगे कहा कि जो एग्जिट पोल बिना जमीनी हकीकत और जनता की राय जाने जारी किए गए हैं, वे सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने के लिए गढ़े गए आंकड़े हैं. राजद के ही प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि एग्जिट पोल पहले भी गलत साबित हुए हैं और आगे भी गलत साबित होंगे. 14 नवंबर को पूरा विश्वास है कि महागठबंधन और तेजस्वी यादव भारी मतों से जीतेंगे. उन्होंने आगे लिखा कि बिहार में जनता ने NDA सरकार के खिलाफ वोट दिया है और तेजस्वी सरकार बनाने के लिए वोट दिया है. जो लोग एग्जिट पोल देखकर खुशफहमी में हैं, उन्हें रहने दीजिए. सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं. बिहार में महागठबंधन और तेजस्वी यादव की सरकार बनना तय है.

