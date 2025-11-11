Bihar Chunav Exit Poll 2025: इस एग्जिट पोल ने तो बता दिया हर सीट का हाल, जानिए आपके विधानसभा में कौन जीत रहा है?

Bihar Exit Poll 2025: सभी एग्जिट पोल में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रहा था. वहीं महागठबंधन को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है, जबकि प्रदेश में अभी तीसरे ताकत की कोई गुंजाइश नहीं है. प्रशांत किशोर की जन सुराज और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM भी इस बार कोई खास कमाल करते नजर नहीं आ रही है.
Bihar Exit Poll 2025: बिहार चुनाव के लिए तमाम टीवी चैनल्स और सर्वे एजेंसियां ने अपने एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं. सभी एग्जिट पोल में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रहा था. वहीं महागठबंधन को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है, जबकि प्रदेश में अभी तीसरे ताकत की कोई गुंजाइश नहीं है. इसका अर्थ है कि जनता ने प्रशांत किशोर की जन सुराज और तेज प्रताप यादव की जेजेडी समेत पशुपति पारस की रालोजपा और मायावती की बसपा को पूरी तरह से नकार दिया है. असदुद्दीन ओवैसी भी इस बार कोई खास कमाल करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं. AI Politics-News Pinch ने बिहार की हर सीट का एग्जिट पोल जारी किया है. देखिए इस एग्जिट में किस सीट से कौन जीत रहा है.
एग्जिट पोल में कौन सीट किसके खाते में जा रही:
जिला- मधेुपरा
आलमनगर- महागठबंधन (वीआईपी)
बिहारीगंज- महागठबंधन (राजद)
सिंहेश्वर- महागठबंधन (राजद)
मधेपुरा- महागठबंधन (राजद)
जिला कटिहार
कटिहार- एनडीए (बीजेपी)
कदवा- महागठबंधन (कांग्रेस)
बलरामपुर- महागठबंधन (भाकपा-माले)
प्राणपुर- एनडीए (बीजेपी)
मनिहारी- महागठबंधन (कांग्रेस)
बरारी- महागठबंधन (कांग्रेस)
कोढ़ा- एनडीए (बीजेपी)
जिला- पूर्णिया
अमौर- महागठबंधन (कांग्रेस)
बायसी- अन्य
कस्बा- महागठबंधन (कांग्रेस)
बनमनखी- एनडीए (बीजेपी)
रुपौली- महागठबंधन (राजद)
धमदाहा- महागठबंधन (राजद)
पूर्णिया सदर- एनडीए (बीजेपी)
जिला- किशनगंज
बहादुरगंज- महागठबंधन (कांग्रेस)
ठाकुरगंज- महागठबंधन (राजद)
किशनगंज- एनडीए (बीजेपी)
कोचाधामन- महागठबंधन (राजद)
जिला- अररिया
नरपतगंज- एनडीए (बीजेपी)
रानीगंज- महागठबंधन (राजद)
फॉरबिसगंज- एनडीए (बीजेपी)
अररिया- महागठबंधन (कांग्रेस)
जोकीहाट- महागठबंधन (राजद)
सिकटी- एनडीए (बीजेपी)
जिला- सुपौल
निर्मली- महागठबंधन (राजद)
पिपरा- एनडीए (जेडीयू)
सुपौल- महागठबंधन (कांग्रेस)
त्रिवेणीगंज- महागठबंधन (राजद)
छातापुर- महागठबंधन (राजद)
जिला- सीतामढ़ी
रीगा- एनडीए (बीजेपी)
बथनाहा- एनडीए (बीजेपी)
परिहार- एनडीए (बीजेपी)
सुरसंड- महागठबंधन (राजद)
बाजपट्टी- महागठबंधन (राजद)
सीतामढ़ी- एनडीए (बीजेपी)
रुन्नीसैदपुर- महागठबंधन (राजद)
बेलसंड- महागठबंधन (राजद)
जिला- मधुबनी
हरलाखी- महागठबंधन (सीपीआई)
बेनीपट्टी- एनडीए (बीजेपी)
खजौली- एनडीए (बीजेपी)
बाबूबरही- महागठबंधन राजद)
बिस्फी- एनडीए (बीजेपी)
मधुबनी- महागठबंधन (राजद)
राजनगर- एनडीए (बीजेपी)
झंझारपुर- एनडीए (बीजेपी)
फुलपरास- महागठबंधन (कांग्रेस)
लौकहा- महागठबंधन (राजद)
जिला- शिवहर
शिवहर- महागठबंधन (राजद)
जिला- पूर्वी चंपारण
रक्सौल- एनडीए (बीजेपी)
सुगौली- अन्य
नरकटिया- महागठबंधन (राजद)
हरिसिद्धि- एनडीए (बीजेपी)
गोविंदगंज- एनडीए (लोजपा-आर)
केसरिया- महागठबंधन (वीआईपी)
कल्याणपुर- महागठबंधन (राजद)
पिपरा- एनडीए (बीजेपी)
मधुबन- एनडीए (बीजेपी)
मोतिहारी- एनडीए (बीजेपी)
चिरैया- एनडीए (बीजेपी)
ढाका- एनडीए (बीजेपी)
जिला- पश्चिम चंपारण
वाल्मिकीनगर- महागठबंधन (कांग्रेस)
रामनगर- एनडीए (बीजेपी)
नरकटियागंज- एनडीए (बीजेपी)
बगहा- एनडीए (बीजेपी)
लौरिया- एनडीए (बीजेपी)
नौतन- एनडीए (बीजेपी)
चनपटिया- एनडीए (बीजेपी)
बेतिया- एनडीए (बीजेपी)
सिकटा- एनडीए (जेडीयू)
जिला- गोपालगंज
बैकुंठपुर- एनडीए (बीजेपी)
बरौली- महागठबंधन (राजद)
गोपालगंज- एनडीए (बीजेपी)
कुचायकोट- एनडीए (जेडीयू)
भोरे- एनडीए (जेडीयू)
हथुआ- महागठबंधन (राजद)
जिला- सीवान
सीवान- एनडीए (बीजेपी)
जिरादेई- एनडीए (जेडीयू)
दरौली- एनडीए (लोजपा-आर)
रघुनाथपुर- महागठबंधन (राजद)
दरौंदा- एनडीए (बीजेपी)
बड़हड़िया- महागठबंधन (राजद)
गोरियाकोठी- एनडीए (बीजेपी)
महाराजगंज- महागठबंधन (राजद)
अभी पूरी सीटों के एग्जिट पोल के आंकड़े जारी नहीं हुए हैं. आंकड़े आने पर सभी सीटों के रिजल्ट दिखाए जाएंगे. बता दें कि यह सिर्फ AI Politics-News Pinch का एग्जिट पोल है. फाइनल रिजल्ट 14 नवंबर को मतगणना के बाद जारी होंगे.