Bihar Chunav Exit Poll: एग्जिट पोल में नीतीश पर भरोसा, NDA बहुमत पार, तेजस्वी की राह मुश्किल!

एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स में एनडीए के खाते में 152 सीटें मिलती हुई रही हैं. वहीं, महागठबंधन के खाते में 28 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं. इसके अलावा, जन सुराज के खाते में 2 सीटें और अन्य के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं. 

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Nov 11, 2025, 07:38 PM IST

एग्जिट पोल में नीतीश पर भरोसा, NDA बहुमत पार, तेजस्वी की राह मुश्किल! (File Photo)
एग्जिट पोल में नीतीश पर भरोसा, NDA बहुमत पार, तेजस्वी की राह मुश्किल! (File Photo)

Bihar Chunav Exit Poll: बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर मतदान दो चरणों में खत्म होने के बाद अब एग्जिट पोल का दौर शुरू हो गया है. दूसरे और अंतिम चरण के मतदान खत्म होने के बाद मंगलवार को कई एजेंसियों के एग्‍ज‍िट पोल सामने आए. इस एग्जिट पोल के मुताबिक, बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है.

पीपुल्स पल्स की ओर से जारी एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिलती हुई दिख रही हैं. पीपुल्स पल्स के एग्जिट पोल में एनडीए को 133-159 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं. वहीं, महागठबंधन को 75-101 सीटें मिलती हुई दिख रही है. इन सबके बीच, जन सुराज को 0-5 सीटें मिल सकती हैं. वहीं, अन्य दलों के खाते में 2-8 सीटें जाती हुई दिख रही हैं.

एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स में एनडीए के खाते में 152 सीटें मिलती हुई रही हैं. वहीं, महागठबंधन के खाते में 28 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं. इसके अलावा, जन सुराज के खाते में 2 सीटें और अन्य के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं. पीपल्स इनसाइट के एग्जिट पोल में भी एनडीए सरकार बनती दिख रही है. यहां एनडीए को 133-159 सीट, महागठबंधन को 75-101 सीट, जनसुराज को 0-5 सीट और अन्य के खाते में 2-8 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है.

दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल में भी एनडीए सरकार बनाती हुई दिख रही है. यहां एनडीए को 145-160 सीट, महागठबंधन को 73-91 सीट, जनसुराज को 0-3 सीट और अन्य के खाते में 5-7 सीट दिखाई गई है. जेवीसी एग्जिट पोल में भी एनडीए को बहुमत मिलता दिख रहा है. यहां एनडीए को 135-150 सीट और महागठबंधन को 88-103 सीट मिलती हुई दिख रही हैं. वहीं अन्य के खाते में 3-6 सीटें जाने का अनुमान है.

पोलस्ट्रैट के एग्जिट पोल में भी एनडीए की सरकार बनती दिख रही है. यहां एनडीए को 133-148 सीट, महागठबंधन को 87-102 और अन्य को 3-5 सीट मिलती हुई दिख रही है. पार्टी के हिसाब से बात करें तो, यहां भाजपा को 68-72 सीट, जदयू को 55-60 सीट, लोजपा (आर) को 9-12 सीट, हम को 1-2 सीट और आरएलम को 0-2 सीट मिल सकती है.

यह भी पढ़ें: कांग्रेस को बड़ा झटका, शकील अहमद खान ने छोड़ी पार्टी, सभी पदों से दिया इस्तीफा

हालांकि, एग्जिट पोल अंतिम परिणाम नहीं हैं. बिहार में किसकी सरकार बनेगी, यह 14 नवंबर को ही स्पष्ट होगा. बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं. यहां सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 122 है. प्रदेश में इस समय नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है.

इनपुट: आईएएनएस

