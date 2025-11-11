Bihar Chunav Exit Poll: एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित हुए तो 'मल्लाह का बेटा' नहीं बनेगा डिप्टी सीएम!

Bihar Chunav Exit Poll: बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर 2 चरणों में वोटिंग खत्म हो गई. इसके बाद एग्जिट पोल्स जारी किया गया. एग्जिट पोल्स में एनडीए (NDA) की वापसी के संकेत मिल रहे हैं. 11 नवंबर, 2025 दिन मंगलवार को कई एजेंसियों की तरफ से जारी किए गए एग्जिट पोल्स के अनुसार, राज्य में एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की सरकार बन सकती है. अधिकांश एग्जिट पोल में NDA को 133 से लेकर 160 सीटों तक का मजबूत अनुमान दिया गया है. वहीं, महागठबंधन 73 से 103 सीटों के बीच सिमटता हुआ दिख रहा है. अगर ये एग्जिट पोल्स सही साबित हुए तो 'मल्लाह का बेटा' डिप्टी सीएम नहीं बन पाएगा! जी हां, एकदम सही पढ़ रहे हैं आप.

दरअसल महागठबंधन में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी (VIP) शामिल है. वहीं, महागठबंधन के सभी दलों ने मिलकर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस घोषित किया गया है. मुकेश सहनी अपनी हर सभा में कहते थे कि 'मल्लाह का बेटा' बिहार का डिप्टी सीएम बनेगा.

देखिए क्या पूरा एग्जिट पोल?

Add Zee News as a Preferred Source

पोलस्ट्रैट के एग्जिट पोल में भी एनडीए की सरकार बनती दिख रही है. यहां एनडीए को 133-148 सीट, महागठबंधन को 87-102 और अन्य को 3-5 सीट मिलती हुई दिख रही है. पार्टी के हिसाब से बात करें तो, यहां भाजपा को 68-72 सीट, जदयू को 55-60 सीट, लोजपा (आर) को 9-12 सीट, हम को 1-2 सीट और आरएलम को 0-2 सीट मिल सकती है.

एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स में एनडीए के खाते में 152 सीटें मिलती हुई रही हैं. वहीं, महागठबंधन के खाते में 28 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं. इसके अलावा, जन सुराज के खाते में 2 सीटें और अन्य के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं. पीपल्स इनसाइट के एग्जिट पोल में भी एनडीए सरकार बनती दिख रही है. यहां एनडीए को 133-159 सीट, महागठबंधन को 75-101 सीट, जनसुराज को 0-5 सीट और अन्य के खाते में 2-8 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है.

पीपुल्स पल्स की ओर से जारी एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिलती हुई दिख रही हैं. पीपुल्स पल्स के एग्जिट पोल में एनडीए को 133-159 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं. वहीं, महागठबंधन को 75-101 सीटें मिलती हुई दिख रही है. इन सबके बीच, जन सुराज को 0-5 सीटें मिल सकती हैं. वहीं, अन्य दलों के खाते में 2-8 सीटें जाती हुई दिख रही हैं.

दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल में भी एनडीए सरकार बनाती हुई दिख रही है. यहां एनडीए को 145-160 सीट, महागठबंधन को 73-91 सीट, जनसुराज को 0-3 सीट और अन्य के खाते में 5-7 सीट दिखाई गई है. जेवीसी एग्जिट पोल में भी एनडीए को बहुमत मिलता दिख रहा है. यहां एनडीए को 135-150 सीट और महागठबंधन को 88-103 सीट मिलती हुई दिख रही हैं. वहीं अन्य के खाते में 3-6 सीटें जाने का अनुमान है.

रिपोर्ट: एग्जिट पोल में नीतीश पर भरोसा, NDA बहुमत पार, तेजस्वी की राह मुश्किल!

ध्यान दें कि एग्जिट पोल सिर्फ अनुमान हैं, अंतिम फैसला नहीं. बिहार में किसकी सरकार बनेगी यह 14 नवंबर को मतों की गिनती के बाद ही साफ होगा. कुल 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार में बहुमत का जादुई आंकड़ा 122 है. इस समय प्रदेश में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए (NDA) की सरकार है.

रिपोर्ट:एग्जिट पोल में प्रचंड बहुमत के साथ NDA की वापसी, 'वोट चोरी' का मुद्दा भी रहा नाकाम

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!