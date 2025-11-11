Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2998197
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Chunav Exit Poll: एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित हुए तो 'मल्लाह का बेटा' नहीं बनेगा डिप्टी सीएम!

Bihar Chunav Exit Poll: एग्जिट पोल में भी एनडीए सरकार बनाती हुई दिख रही है. यहां एनडीए को 145-160 सीट, महागठबंधन को 73-91 सीट, जनसुराज को 0-3 सीट और अन्य के खाते में 5-7 सीट दिखाई गई है. 

Written By  Shailendra |Last Updated: Nov 11, 2025, 08:02 PM IST

Trending Photos

मुकेश सहनी (File Photo)
मुकेश सहनी (File Photo)

Bihar Chunav Exit Poll: बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर 2 चरणों में वोटिंग खत्म हो गई. इसके बाद एग्जिट पोल्स जारी किया गया. एग्जिट पोल्स में एनडीए (NDA) की वापसी के संकेत मिल रहे हैं. 11 नवंबर, 2025 दिन मंगलवार को कई एजेंसियों की तरफ से जारी किए गए एग्जिट पोल्स के अनुसार, राज्य में एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की सरकार बन सकती है. अधिकांश एग्जिट पोल में NDA को 133 से लेकर 160 सीटों तक का मजबूत अनुमान दिया गया है. वहीं, महागठबंधन 73 से 103 सीटों के बीच सिमटता हुआ दिख रहा है. अगर ये एग्जिट पोल्स सही साबित हुए तो 'मल्लाह का बेटा' डिप्टी सीएम नहीं बन पाएगा! जी हां, एकदम सही पढ़ रहे हैं आप.

दरअसल महागठबंधन में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी (VIP) शामिल है.  वहीं, महागठबंधन के सभी दलों ने मिलकर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस घोषित किया गया है. मुकेश सहनी अपनी हर सभा में कहते थे कि 'मल्लाह का बेटा' बिहार का डिप्टी सीएम बनेगा.

देखिए क्या पूरा एग्जिट पोल?

Add Zee News as a Preferred Source

पोलस्ट्रैट के एग्जिट पोल में भी एनडीए की सरकार बनती दिख रही है. यहां एनडीए को 133-148 सीट, महागठबंधन को 87-102 और अन्य को 3-5 सीट मिलती हुई दिख रही है. पार्टी के हिसाब से बात करें तो, यहां भाजपा को 68-72 सीट, जदयू को 55-60 सीट, लोजपा (आर) को 9-12 सीट, हम को 1-2 सीट और आरएलम को 0-2 सीट मिल सकती है.

एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स में एनडीए के खाते में 152 सीटें मिलती हुई रही हैं. वहीं, महागठबंधन के खाते में 28 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं. इसके अलावा, जन सुराज के खाते में 2 सीटें और अन्य के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं. पीपल्स इनसाइट के एग्जिट पोल में भी एनडीए सरकार बनती दिख रही है. यहां एनडीए को 133-159 सीट, महागठबंधन को 75-101 सीट, जनसुराज को 0-5 सीट और अन्य के खाते में 2-8 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है.

पीपुल्स पल्स की ओर से जारी एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिलती हुई दिख रही हैं. पीपुल्स पल्स के एग्जिट पोल में एनडीए को 133-159 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं. वहीं, महागठबंधन को 75-101 सीटें मिलती हुई दिख रही है. इन सबके बीच, जन सुराज को 0-5 सीटें मिल सकती हैं. वहीं, अन्य दलों के खाते में 2-8 सीटें जाती हुई दिख रही हैं.

दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल में भी एनडीए सरकार बनाती हुई दिख रही है. यहां एनडीए को 145-160 सीट, महागठबंधन को 73-91 सीट, जनसुराज को 0-3 सीट और अन्य के खाते में 5-7 सीट दिखाई गई है. जेवीसी एग्जिट पोल में भी एनडीए को बहुमत मिलता दिख रहा है. यहां एनडीए को 135-150 सीट और महागठबंधन को 88-103 सीट मिलती हुई दिख रही हैं. वहीं अन्य के खाते में 3-6 सीटें जाने का अनुमान है.

रिपोर्ट: एग्जिट पोल में नीतीश पर भरोसा, NDA बहुमत पार, तेजस्वी की राह मुश्किल!

ध्यान दें कि एग्जिट पोल सिर्फ अनुमान हैं, अंतिम फैसला नहीं. बिहार में किसकी सरकार बनेगी यह 14 नवंबर को मतों की गिनती के बाद ही साफ होगा. कुल 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार में बहुमत का जादुई आंकड़ा 122 है. इस समय प्रदेश में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए (NDA) की सरकार है.

रिपोर्ट:एग्जिट पोल में प्रचंड बहुमत के साथ NDA की वापसी, 'वोट चोरी' का मुद्दा भी रहा नाकाम

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

Bihar chunav 2025
तेज प्रताप यादव ने सरकार को घेरा! दिल्ली ब्लास्ट और बिहार चुनाव पर दिया जोरदार बयान
bihar chunav 2025
‘बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए जनता कर रही वोट’- बोले तारिक अनवर
Bihar Chunav Exit Poll 2025
एग्जिट पोल में प्रचंड बहुमत के साथ NDA की वापसी, 'वोट चोरी' का मुद्दा भी रहा नाकाम
bihar chunav 2025
एग्जिट पोल में नीतीश पर भरोसा, NDA बहुमत पार, तेजस्वी की राह मुश्किल!
Shakeel Ahmed Khan
कांग्रेस को बड़ा झटका, शकील अहमद ने छोड़ी पार्टी, सभी पदों से दिया इस्तीफा
bihar chunav 2025
महुआ माझी ने किया महागठबंधन की जीत का ऐलान, कहा अब जनता चाहती है बदलाव
bihar chunav 2025
प्रसव पीड़ा में भी नहीं डिगीं DCLR रश्मि कुमारी, EVM जमा करने के बाद जन्मी बिटिया
bihar chunav 2025
NDA की 180 से ज्यादा सीटें आएंगी, 14 नवंबर को बिहार की जनता दीपावली मनाएगी
bihar chunav 2025
यह चुनाव CM नीतीश से ज्यादा लालू यादव के लिए अहम, पता चलेगा कौन बेटा ज्यादा काबिल?
Vaishali Superfast Express
ढोली स्टेशन के पास वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस में धुआं उठने से मची अफरा-तफरी