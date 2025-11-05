Advertisement
मोकामा, छपरा, तारापुर और राघोपुर... पहले चरण की 10 हॉट सीटों के बारे में सबकुछ यहां जानिए

First Phase 10 Hot Seats: बिहार चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों पर कल यानी गुरुवार (06 नवंबर) को मतदान होगा. वहीं दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 14 नवंबर को मतगणना होगी. इस चुनाव में सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Nov 05, 2025, 01:45 PM IST

बिहार विधानसभा चुनाव 2025
Bihar Chunav First Phase 10 Hot Seats: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कल यानी गुरुवार (06 नवंबर) को पहले चरण की 121 सीटों पर मतदान होगा. इस चरण में कुल 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं और उनकी किस्मत का फैसला 3 करोड़ 75 लाख 13 हजार 302 मतदाता तय करने वाले हैं. इस चरण में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा समेत बिहार सरकार के 16 मंत्रियों की किस्मत दांव पर है. जिनमें बीजेपी कोटे से 11 और जेडीयू कोटे से 5 मंत्री शामिल हैं. तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और राम कृपाल यादव की साख भी दांव पर लगी है. इसके अलावा खेसारी लाल यादव और मैथिली ठाकुर के भाग्य का फैसला भी होना है. यहां हम आपको पहले चरण की 10 हॉट सीटों का पूरा लेखाजोखा देने वाले हैं.

  1. मोकामा- दुलारचंद हत्याकांड से इस चुनाव में मोकामा सीट सबसे हॉट सीट बनकर उभरी है. यहां एनडीए की ओर से जेडीयू की टिकट पर बाहुबली नेता अनंत सिंह मैदान में हैं तो राजद ने बाहुबली नेता सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को टिकट दिया है. जन सुराज की ओर से पीयूष प्रियदर्शी मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं. यहां चुनाव प्रचार के दौरान अनंत सिंह और पीयूष प्रियदर्शी के समर्थकों में खूनी झड़प हुई थी, जिसमें दुलारचंद यादव की जान चली गई थी. इस हत्याकांड में आनंद सिंह जेल चले गए हैं और उन्होंने अपना चुनाव प्रचार जनता के हवाले कर दिया है.
  2. छपरा- छपरा सीट से राजद ने भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव को टिकट दिया है. खेसारी के सामने एनडीए से बीजेपी की छोटी कुमारी चुनावी मैदान में हैं. जन सुराज से जय प्रकाश सिंह और निर्दलीय उम्मीदवार राखी गुप्ता मुकाबले को दिलचस्प बना रहे हैं. बता दें कि यहां 2015 से बीजेपी के सीएन गुप्ता विधायक हैं. क्या तीसरी बार बीजेपी अपनी सीट बचाने में कामयाब होती है, ये देखना दिलचस्प होगा.
  3. तारापुर- तारापुर सीट से बिहार सरकार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की साख दांव पर लगी है. सम्राट का मुकाबला राजद के अरुण कुमार से हो रहा है. जन सुराज के संतोष सिंह और बसपा के आशीष आनंद मुकाबले को दिलचस्प बना रहे हैं. बता दें कि 2020 के चुनाव में यहां जेडीयू के मेवालाल चौधरी ने आरजेडी के दिव्य प्रकाश को मात दी थी.
  4. लखीसराय- पहले चरण में लखीसराय सीट पर वोटिंग होनी है. इस सीट पर बिहार सरकार के दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा मैदान में हैं. विजय सिन्हा लगातार चौथी बार जीत दर्ज करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं. यहां महागठबंधन से कांग्रेस के अमरेश कुमार चुनाव लड़ रहे हैं. जन सुराज के सूरज कुमार और बसपा के प्रवल कुमार बड़ा खेल कर सकते हैं.
  5. राघोपुर- महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव लगातार तीसरी बार राघोपुर सीट से मैदान में हैं. इस सीट को लालू परिवार का गढ़ कहा जाता है. मुख्यमंत्री रहते हुए लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने इस सीट का प्रतिनिधित्व किया है. इस बार बीजेपी ने सतीश कुमार को मैदान में उतारा है. सतीश कुमार ने 2010 में राबड़ी देवी को हराया था. जन सुराज के प्रत्याशी चंचल कुमार के कारण तेजस्वी की सीट फंसी हुई है.
  6. सीवान- सिवान सीट पर दो दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है. एनडीए की तरफ से यहां बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मंगल पांडेय अपना पहला चुनाव लड़ रहे हैं. उनका सामना राजद के अवध बिहारी चौधरी से है. अवध बिहारी चौधरी की यह परपंरागत सीट मानी जाती है, लेकिन इस बार जन सुराज के इंतेखाब अहमद और AIMIM के मो. कैफी शमशीर के कारण मुकाबला चौतरफा बन चुका है. 
  7. रघुनाथपुर- बिहार की हाई प्रोफाइल सीट में सिवान जिले की रघुनाथपुर सीट भी शामिल है. 2021 में शाहबुद्दीन की मौत हो जाने के बाद रघुनाथपुर में पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहा है. राजद ने इस सीट से दिवंगत बाहुबली नेता शाहबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को अपना उम्मीदवार बनाया है. ओसामा का मुकाबला JDU के विकास कुमार सिंह उर्फ जीशू सिंह से है, तो प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज से राहुल कीर्ति मैदान में हैं. जीशू सिंह के समर्थन में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा कर चुके हैं.
  8. महुआ- बिहार की महुआ सीट से राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े तेज प्रताप यादव मैदान में हैं. पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव पहली बार अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं. उनका मुकाबला एनडीए से लोजपा-रामविलास के संजय कुमार सिंह और महागठबंधन से राजद के सिटिंग विधायक मुकेश रौशन से होगा. जन सुराज के इंद्रजीत प्रधान मुकाबले को चतुष्कोणीय बना रहे हैं. यह चुनाव तेज प्रताप और तेजस्वी यादव दोनों के लिए नाक की लड़ाई है.
  9. अलीनगर- दरभंगा की अलीनगर सीट पर इस बार बीजेपी ने सिंगर मैथिली ठाकुर को मैदान में उतारा है. यहां मैथिली का सामना राजद के बिनोद मिश्रा, जन सुराज के बिप्लव कुमार चौधरी और AAP से राजीपाल झा से है. मैथिली ठाकुर की बयानबाजी ने यहां के चुनावी पारे को काफी बढ़ा दिया है. मैथिली ने अलीनगर का नाम बदलकर सीतानगर करने का वादा किया है. उन्होंने कहा है कि यह भूमि राम-सीता के उपासकों की है. यहां हर कोई कंठी धारण करता है, हर घर में सीता-राम की पूजा होती है.
  10. नालंदा- नालंदा जिला सीएम नीतीश कुमार का गृह जिला है. यह क्षेत्र हमेशा से जेडीयू का गढ़ रहा है. यहां से एनडीए की ओर से जेडीयू के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार इस बार भी मैदान में हैं. उनके सामने महागठबंधन ने कांग्रेस के कौशलेंद्र कुमार उर्फ छोटे मुखिया सामने हैं. दोनों एक ही जाति से आते हैं. इससे एक खास जाति के वोट में बिखराव की आशंका है. जन सुराज की कुमारी पूनम सिन्हा भी किसी का गेम बिगाड़ने की ताकत रखती हैं.
