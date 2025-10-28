Bihar Chunav First Phase Polling: पहले चरण की सभी 121 सीटों पर किस-किस के बीच मुकाबला, एक क्लिक में देखिए

Bihar First Phase Chunav: 6 नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे. पहले चरण में सीएम नीतीश कुमार के 16 मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं. इनमें से 11 बीजेपी के और 5 जेडीयू के हैं.
Bihar Chunav First Phase: बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर इस पर बार दो चरणों में मतदान कराया जा रहा है. पहले चरण में प्रदेश की 121 सीटों पर 6 नवंबर को वोटिंग होगी तो वहीं दूसरे चरण में 122 सीटों पर 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. जबकि 14 नवंबर को रिजल्ट सामने आएगा. पहले चरण की लड़ाई में अब एक सप्ताह का ही वक्त बचा है, लिहाजा एनडीए और महागठबंधन दोनों खेमो ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. आइए जानते हैं कि पहले चरण में किस सीट पर किस दल ने किसको टिकट दिया है.
|विधानसभा सीट
|एनडीए
|महागठबंधन
|जन सुराज
|अन्य
|बिहारीगंज
|निरंजन मेहता (जेडीयू)
|रेणु कुमारी (राजद)
|अमलेश रॉय
|रबिंद्र कुमार (बसपा)
|सिंघेश्वर
|रमेश ऋषि (जेडीयू)
|चंद्रहास चौपाल (राजद)
|प्रमोद कुमार राम
|सुभाष कुमार (बसपा)
|मधेपुरा
|कविता कुमारी (जेडीयू)
|चंद्रशेखर यादव (राजद)
|शशि कुमार
|ललन कुमार राम (बसपा)
|सोनबरसा
|रत्नेश सादा (जेडीयू)
|सरिता देवी (कांग्रेस)
|सत्येंद्र कुमार
|किरण देवी (बसपा)
|आलमनगर
|नरेंद्र नारायण यादव (जेडीयू)
|नबीन कुमार (वीआईपी)
|सुबोध कुमार सुमन
|सहरसा
|आलोक रंजन (बीजेपी)
|इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता (IIP)
|किशोर कुमार
|अजबलाल मेहता (बसपा)
|सिमरी बख्तियारपुर
|संजय कुमार सिंह (लोजपा-रामविलास)
|युसूफ सलाहुद्दीन (राजद)
|सुरेंद्र यादव
|सुनीता देवी (बसपा)
|महिशी
|गुंजेश्वर साह (जेडीयू)
|गौतम कृष्णा (राजद)
|शमीम अख्तर
|प्रियंका आनंद (बसपा)
|कुशेश्वरस्थान
|अतिरेक कुमार (जेडीयू)
|शत्रुधन पासवान
|योगी चौपाल (AAP)
|गौड़ाबौराम
|सुजीत कुमार (BJP)
|संतोष सहनी (VIP)
|मो. इफ्तिखार आलम
|
अख्तर शहंशाह (AIMIM) / फैजल अली खान (राजद)
|बेनीपुर
|बिनय कुमार चौधरी (जेडीयू)
|मिथिलेश कुमार चौधरी (कांग्रेस)
|अमरेश कुमार अमर
|प्रमोद पासवान (बसपा)
|अलीनगर
|मैथिली ठाकुर (बीजेपी)
|बिनोद मिश्रा (राजद)
|बिप्लव कुमार चौधरी
|राजीपाल झा (AAP)
|दरभंगा ग्रामीण
|राजेश कुमार मंडल (जेडीयू)
|ललित यादव (राजद)
|शोयब अहमद खान
|मो. जलालुद्दीन साहिल (AIMIM)
|दरभंगा
|संजय सरावरगी (बीजेपी)
|उमेश सहनी (वीआईपी)
|राकेश मिश्रा
|
पुष्पम प्रिया चौधरी (द प्लुरल्स पार्टी) / मोजाहिद आलम (CPI-ML)
|हायाघाट
|रामचंद्र प्रसाद (बीजेपी)
|श्याम भारती (CPI-M)
|प्रतिभा सिंह
|नागेश्वर दास (बसपा)
|बहादुरपुर
|मदन सहनी (जेडीयू)
|भोला यादव (राजद)
|मो. आमिर हैदर
|प्रणय प्रभाकर (बसपा)
|केवटी
|मुरारी मोहन झा (बीजेपी)
|फराज फातमी (राजद)
|बिल्टू सहनी
|मो. अनिसुर रहमान (AIMIM)
|जाले
|जीबेश कुमार (बीजेपी)
|ऋषि मिश्रा (कांग्रेस)
|रंजीत शर्मा
|फैजल रहमान (AIMIM)
|गायघाट
|कोमल सिंह (जेडीयू)
|निरंजन राय (राजद)
|अशोक कुमार सिंह
|इशरत परवीन (बसपा)
|औराई
|रमा निषाद (बीजेपी)
|भोगेंद्र सहनी (वीआईपी)
|राधा रमण
|शिव शंकर गुप्ता (AAP)
|मीनापुर
|अजय कुमार (जेडीयू)
|मुन्ना यादव (राजद)
|तेज नारायण सहनी
|कुमार पुष्पेंद्र (बसपा)
|बोचहां
|बेबी कुमारी (लोजपा-रामविलास)
|अमर पासवान (राजद)
|उमेश कुमार रजक
|राहुल कुमार (बसपा)
|सकरा
|आदित्य कुमार (जेडीयू)
|उमेश कुमार राम (कांग्रेस)
|रेणु पासवान
|अशोक कुमार (बसपा)
|कुढ़नी
|केदार गुप्ता (बीजेपी)
|सुनील कुमार सुमन (राजद)
|मो. अली इरफान
|बिजयेश कुमार (बसपा)
|मुजफ्फरपुर
|रंजन कुमार (बीजेपी)
|बिजेंद्र चौधरी (कांग्रेस)
|डॉ. एके दास
|बालकनाथ सहनी (बसपा)
|कांटी
|अजीत कुमार (जेडीयू)
|मो. इसराइल मंसूरी (राजद)
|सुदर्शन मिश्रा
|विवेक कुमार (बसपा)
|बरूराज
|अरुण कुमार सिंह (बीजेपी)
|राकेश कुमार (वीआईपी)
|हीरालाल
|नसीमा खातून (बसपा)
|पारू
|मदन चौधरी (रालोमो)
|शंकर प्रसाद (राजद)
|रंजना कुमारी
|विजय कुमार (बसपा)
|साहेबगंज
|राजू सिंह (बीजेपी)
|पृथ्वीनाथ राय (राजद)
|ठाकुर हरि किशोर सिंह
|बिंदा महतो (बसपा)
|बैकुण्ठपुर
|मिथिलेश तिवारी (बीजेपी)
|प्रेम शंकर प्रसाद (राजद)
|अजय प्रसाद
|प्रदीप कुमार (बसपा)
|बरौली
|मंजीत कुमार सिंह (जेडीयू)
|दिलीप कुमार सिंह (राजद)
|फैज अहमद
|रियाजुल हक (बसपा)
|गोपालगंज
|सुभाष सिंह (बीजेपी)
|ओम प्रकाश गर्ग (कांग्रेस)
|अनस आलम (AIMIM)
|कुचायकोट
|अमरेंद्र पांडेय (जेडीयू)
|हरि नारायण सिंह (कांग्रेस)
|विजय कुमार चौबे
|बलीराम सिंह (बसपा)
|भोरे
|सुनील कुमार (जेडीयू)
|धनंजय (CPI-ML)
|प्रीती किन्नर
|सुरेंद्र कुमार राम (बसपा)
|हथुआ
|रामसेवक सिंह (जेडीयू)
|राजेश कुमार सिंह (राजद)
|संजय कुमार सुमन
|शबनम खातून (बसपा)
|सिवान
|मंगल पांडेय (बीजेपी)
|अवध बिहारी चौधरी (राजद)
|इंतेखाब अहमद
|मो. कैफी शमशीर (AIMIM)
|जीरादेई
|भीष्म प्रताप सिंह (जेडीयू)
|अमरजीत कुशवाहा (CPI-ML)
|मुन्ना पांडेय
|प्रमोद कुमार (बसपा)
|दरौली
|विष्णुदेव पासवान (लोजपा-रामविलास)
|सत्यदेव राम (CPI-ML)
|ज्ञानेश राम
|हरीलाल राम (बसपा)
|रघुनाथपुर
|विकास कुमार सिंह (जेडीयू)
|ओसामा शहाब (राजद)
|राहुल कीर्ति
|पशुपति नाथ चतुर्वेदी (JJD)
|दरौंदा
|कर्णजीत उर्फ व्यास सिंह (बीजेपी)
|अमरनाथ यादव (CPI-ML)
|सत्यानंद्र यादव
|मधुसूदन सिंह (बसपा)
|गोरेयाकोठी
|देवेश कांत सिंह (बीजेपी)
|अनवरुल हक (राजद)
|एजाज अहमद सिद्दकी
|रवि भूषण गुप्ता (AAP)
|महाराजगंज
|हेम नारायण साह (जेडीयू)
|विशाल जायसवाल (राजद)
|सुनील राय
|रवि रंजन (बसपा)
|एकमा
|मनोरंजन सिंह (जेडीयू)
|श्रीकांत यादव (राजद)
|देव कुमार सिंह
|लक्ष्मण मांझी (बसपा)
|मांझी
|रणधीर सिंह (जेडीयू)
|डॉ. सत्येंद्र यादव (CPI-M)
|वाईवी गिरी
|संतोष प्रसाद (बसपा)
|बनियापुर
|केदारनाथ सिंह (बीजेपी)
|चांदनी देवी (राजद)
|श्रवण कुमार
|ब्यास मांझी (बसपा)
|तरैया
|जनक सिंह (बीजेपी)
|शैलेंद्र प्रताप (राजद)
|सत्येंद्र सहनी
|बृज बिहारी (बसपा)
|मढ़ौरा
|जितेंद्र कुमार राय (राजद)
|नवीन सिंह
|मधुबाला गिरी (द प्लुरल्स पार्टी)
|छपरा
|छोटी कुमारी (बीजेपी)
|खेसारी लाल यादव (राजद)
|जय प्रकाश सिंह
|गरखा
|सीमांत मृणाल (लोजपा-रामविलास)
|सुरेंद्र राम (राजद)
|मनोहर कुमार राम
|अविनाश कुमार (बसपा)
|अमनौर
|कृष्ण कुमार मंटू (बीजेपी)
|सुनील कुमार (राजद)
|राहुल कुमार सिंह
|पूजा कुमारी (बसपा)
|परसा
|छोटे लाल राय (जेडीयू)
|करिश्मा (राजद)
|मोसाहेब महतो
|मो. शमीम अंसारी (बसपा)
|सोनपुर
|विनय कुमार सिंह (बीजेपी)
|रामानुज प्रसाद (राजद)
|चंदन लाल मेहता
|हाजीपुर
|अवधेश सिंह (बीजेपी)
|देव कुमार चौरसिया (राजद)
|प्रतिभा सिन्हा
|अभिषेक कुमार (बसपा)
|लालगंज
|संजय कुमार सिंह (बीजेपी)
|शिवानी शुक्ला (राजद)
|अमर कुमार सिंह
|राजेंद्र प्रसाद सिंह (AAP)
|वैशाली
|सिद्धार्थ पटेल (जेडीयू)
|अजय कुमार कुशवाहा (राजद)
|सुनील कुमार
|संजीव सिंह (कांग्रेस)
|महुआ
|संजय कुमार सिंह (लोजपा-रामविलास)
|मुकेश रौशन (राजद)
|इंद्रजीत प्रधान
|तेज प्रताप यादव (JJD)
|राजा पाकार
|महेंद्र राम (जेडीयू)
|मोहित पासवान (CPI)
|मुकेश कुमार
|कृष्ण मोहन पासवान (बसपा)
|राघोपुर
|सतीश कुमार (बीजेपी)
|तेजस्वी यादव (राजद)
|चंचल कुमार
|राजू कुमार (AAP)
|महनार
|उमेश कुशवाहा (जेडीयू)
|रविंद्र कुमार सिंह (राजद)
|डॉ. राजेश कुमार
|ओम प्रभा कुमारी (बसपा)
|पातेपुर
|लखेंद्र रौशन (बीजेपी)
|प्रेमा चौधरी (राजद)
|दसई चौधरी
|रीना कुमारी (JJD)
|कल्याणपुर
|महेश्वर हजारी (जेडीयू)
|रंजीत कुमार राम (CPI-ML)
|राम बालक पासवान
|रत्नेश्वर राम (बसपा)
|वारिसनगर
|मंजरीक मृणाल (जेडीयू)
|फूलबाबू सिंह (CPI-ML)
|सत्य नारायण सहनी
|कंचन कुमारी (बसपा)
|समस्तीपुर
|अश्वमेध देवी (जेडीयू)
|अख्तरुल इस्लाम शाहीन (राजद)
|मनोज कुमार सिंह
|बिनय कुमार राम (बसपा)
|उजियारपुर
|प्रशांत कुमार पंकज (रालोमो)
|आलोक कुमार मेहता (राजद)
|दुर्गा प्रसाद सिंह
|बुलबुल कुमारी सहनी (बसपा)
|मोरवा
|विद्यासागर निषाद (जेडीयू)
|रणविजय साहू (राजद)
|जागृति
|संतोष राय (बसपा)
|सरायरंजन
|विजय चौधरी (जेडीयू)
|अरविंद सहनी (राजद)
|साजन मिश्रा
|मोहिउद्दीननगर
|राजेश कुमार सिंह (बीजेपी)
|एजया यादव (राजद)
|राजकपूर सिंह
|अजय कुमार (JJD)
|विभूतिपुर
|रवीना कुशवाहा (जेडीयू)
|अजय कुमार (CPI-M)
|विश्वनाथ चौधरी
|अवधेश कुमार (बसपा)
|रोसड़ा
|बीरेंद्र कुमार (बीजेपी)
|बृज किशोर रवि (कांग्रेस)
|रोहित कुमार
|अमित कुमार बैथा (बसपा)
|हसनपुर
|राज कुमार राय (जेडीयू)
|माला पुष्पम (राजद)
|इंदू देवी
|बिभा देवी (बसपा)
|चेरिया बरियारपुर
|अभिषेक आनंद (जेडीयू)
|सुशील कुमार (राजद)
|मृत्युंजय कुमार
|बछवाड़ा
|सुरेंद्र मेहता (बीजेपी)
|आदेश कुमार राय (सीपीआई)
|रमोद कुमार
|शिव प्रकाश गरीब दास (कांग्रेस)
|तेघड़ा
|रजनीश कुमार (बीजेपी)
|राम रतन सिंह (सीपीआई)
|राम नंदन सिंह
|चंद्रप्रकाश सिंह (JJD)
|मटिहानी
|राज कुमार सिंह (जेडीयू)
|बोगो सिंह (राजद)
|अरुण कुमार
|साहेबपुर कमाल
|सुरेंद्र कुमार (लोजपा-रामविलास)
|ललन यादव (राजद)
|मो. अब्दुल्लाह
|अनंत कुमार पोद्दार (बसपा)
|बेगूसराय
|कुंदन कुमार (बीजेपी)
|अमिता भूषण (कांग्रेस)
|सुरेंद्र सहनी
|मो. अब्दुल हक (बसपा)
|बखरी
|संजय कुमार (लोजपा-रामविलास)
|सूर्यकांत पासवान (सीपीआई)
|संजय कुमार
|नीरा देवी (रालोजपा)
|अलौली
|राम चंद्र सादा (जेडीयू)
|रामबृक्ष सादा (राजद)
|अभिषांक कुमार
|दशरथ राम (बसपा)
|खगड़िया
|बबलू कुमार (जेडीयू)
|चंदन यादव (कांग्रेस)
|जयंती पाटिल
|बेलदौर
|पन्नालाल सिंह पटेल (जेडीयू)
|मिथिलेश निषाद (कांग्रेस)
|गजेंद्र कुमार सिंह
|विद्यानंद यादव (बसपा)
|परबत्ता
|बाबूलाल शौर्य (लोजपा-रामविलास)
|डॉ. संजीव कुमार (राजद)
|विनय कुमार वरुण
|रोबिन स्मिथ (बसपा)
|तारापुर
|
सम्राट चौधरी (बीजेपी)
|अरुण कुमार (राजद)
|संतोष सिंह
|आशीष आनंद (बसपा)
|मुंगेर
|कुमार प्रणय (बीजेपी)
|अविनाश कुमार विद्यार्थी (राजद)
|संजय कुमार सिंह
|मोनाजिर हसन (AIMIM)
|जमालपुर
|नचिकेता (जेडीयू)
|नरेंद्र कुमार (IIP)
|ललन जी
|कपिलदेव दास (बसपा)
|सूर्यगढ़ा
|रामानंद मंडल (जेडीयू)
|प्रेमसागर चौधरी (राजद)
|अमित सागर
|रबिंद्र दास (बसपा)
|लखीसराय
|विजय कुमार सिन्हा (बीजेपी)
|अमरेश कुमार (कांग्रेस)
|सूरज कुमार
|प्रवल कुमार (बसपा)
|शेखपुरा
|रणधीर कुमार सोनी (जेडीयू)
|गंगा यादव (राजद)
|राजेश कुमार
|उमेश प्रसाद सिंह (AAP)
|बरबीघा
|डॉ. कुमार पुष्पांजय (जेडीयू)
|त्रिशूलधारी सिंह (कांग्रेस)
|मुकेश कुमार सिंह
|मुरारी कुमार (बसपा)
|अस्थावां
|जितेंद्र कुमार (जेडीयू)
|रवि रंजन कुमार (राजद)
|लता सिंह
|बनवारी कुमार (बसपा)
|बिहारशरीफ
|डॉ. सुनील कुमार (बीजेपी)
|ओमैर खान (कांग्रेस)
|दिनेश कुमार
|शिव कुमार यादव (सीपीआई)
|राजगीर
|कौशल किशोर (जेडीयू)
|बिश्वनाथ चतुर्वेदी (CPI-ML)
|सत्येंद्र कुमार
|इस्लामपुर
|रुहेल रंजन (जेडीयू)
|राकेश कुमार रौशन (राजद)
|तनुजा कुमारी
|बिपिन मिस्त्री (बसपा)
|हिलसा
|कृष्ण मुरारी शरण (जेडीयू)
|शक्ति सिंह यादव (राजद)
|उमेश कुमार वर्मा
|नालन्दा
|श्रवण कुमार (जेडीयू)
|कौशलेंद्र कुमार (कांग्रेस)
|कुमारी पूनम सिन्हा
|प्रियदर्शी अशोक (बसपा)
|हरनौत
|हरि नारायण सिंह (जेडीयू)
|अरुण कुमार (कांग्रेस)
|कमलेश पासवान
|धर्मेंद कुमार (AAP)
|मोकामा
|अनंत सिंह (जेडीयू)
|वीणा देवी (राजद)
|प्रियदर्शी पीयूष
|डॉ. राजेश रत्नाकर (AAP)
|बाढ़
|सियाराम सिंह (बीजेपी)
|कर्णवीर सिंह यादव (राजद)
|महेश प्रसाद सिंह
|मधुकर जय (AAP)
|बख्तियारपुर
|अरुण कुमार (लोजपा-रामविलास)
|अनिरुद्ध कुमार (राजद)
|बाल्मिकी सिंह
|गुलशन यादव (JJD)
|दीघा
|संजीव चौरसिया (बीजेपी)
|दिव्या गौतम (CPI-ML)
|रितेश रंजन सिंह
|प्रभाकर सिंह (बसपा)
|बाँकीपुर
|नितिन नबीन (बीजेपी)
|रेखा कुमार (राजद)
|वंदना कुमारी
|पंकज कुमार (AAP)
|कुम्हरार
|संजय कुमार (बीजेपी)
|इंद्रकुमार चंद्रवंशी (कांग्रेस)
|कृष्ण चंद्र सिन्हा
|उमाकांत पाठक (बसपा)
|पटना साहिब
|रत्नेश कुमार (बीजेपी)
|शशांत शेखर (कांग्रेस)
|विनीता मिश्रा
|रणधीर कुमार (बसपा)
|फतुहा
|रुपा कुमारी (लोजपा-रामविलास)
|डॉ. रामानंद यादव (राजद)
|राजू कुमार
|दानापुर
|राम कृपाल यादव (बीजेपी)
|रीतलाल (राजद)
|मनेर
|जितेंद्र यादव (लोजपा-रामविलास)
|भाई वीरेंद्र (राजद)
|संदीप सिंह
|शंकर कुमार (JJD)
|फुलवारी
|श्याम रजक (जेडीयू)
|गोपाल रवि दास (CPI-ML)
|शशिकांत प्रसाद
|मसौढ़ी
|अरुण मांझी (जेडीयू)
|रेखा देवी (राजद)
|राजेश्वर मांझी
|मनोज कुमार (बसपा)
|पालीगंज
|सुनील कुमार (लोजपा-रामविलास)
|संदीप सौरव (CPI-ML)
|श्याम नंदन शर्मा
|सुशांत (बसपा)
|बिक्रम
|सिद्धार्थ सौरव (बीजेपी)
|अनिल कुमार (कांग्रेस)
|मंटू कुमार
|रामप्रवेश यादव (बसपा)
|संदेश
|राधा चरण साह (जेडीयू)
|दीपू सिंह (राजद)
|राजीव रंजन राज
|बड़हरा
|राघवेंद्र प्रताप सिंह (बीजेपी)
|अशोक कुमार सिंह (राजद)
|सौरभ सिंह यादव
|आरा
|संजय सिंह उर्फ टाइगर (बीजेपी)
|क़यामुद्दीन अंसारी (CPI-ML)
|मृत्युंजय भरद्वाज (बसपा)
|अगिआँव
|महेश पासवान (बीजेपी)
|शिव प्रकाश रंजन (CPI-ML)
|रमेश कुमार
|बरुण देव (JJP)
|तरारी
|विशाल प्रशांत (बीजेपी)
|मदन सिंह (CPI-ML)
|चंद्रशेखर सिंह
|संतोष सिंह (बसपा)
|जगदीशपुर
|श्रीभगवान कुशवाहा (जेडीयू)
|किशोर कुणाल (राजद)
|विजय सिंह
|संजय चतुवर्दी (बसपा)
|शाहपुर
|राकेश रंजन (बीजेपी)
|राहुल तिवारी (राजद)
|पद्मा ओझा
|मदन यादव (JJD)
|ब्रहमपुर
|हुलास पांडेय (लोजपा-रामविलास)
|शंभुनाथ यादव (राजद)
|महावीर यादव (बसपा)
|बक्सर
|आनंद मिश्रा (बीजेपी)
|संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी (कांग्रेस)
|तथाकत हर्षवर्धन
|अभिमन्यु मौर्य (बसपा)
|डुमरांव
|राहुल कुमार सिंह (जेडीयू)
|डॉ. अजीत कुमार सिंह (CPI-ML)
|शिवांग विजय सिंह
|ददन यादव (बसपा)
|राजपुर
|संतोष निराला (जेडीयू)
|विश्वनाथ राम (कांग्रेस)
|धनंजय कुमार
|लालजी राम (बसपा)
