Bihar Chunav 2025: पहले चरण में CM नीतीश और तेजस्वी की अग्निपरीक्षा! देखें कितनी सीटों पर किसके बीच है सीधी लड़ाई?

Bihar Chunav 2025 First Phase Polling: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों पर कल यानी गुरुवार (06 नवंबर) को वोटिंग होगी. इस चरण में मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर जिलों में वोटिंग होगी. इस चरण में कुल 3,75,13,302 मतदाता कुल 1314 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे. सियासी जानकारों का कहना है कि पहले चरण में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के सियासी भविष्य का फैसला हो जाएगा. इसी चरण में सीएम नीतीश कुमार के 16 मंत्रियों की किस्मत दांव पर है. इनमें बीजेपी कोटे से 11 और जेडीयू कोटे से 5 मंत्री शामिल हैं.

कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तय हो जाएगा!

पहले चरण की जिन 121 सीटों के लिए मतदान 6 नवंबर को होना है, उनमें से 61 पर पिछली बार यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने बढ़त बनाई थी, जबकि एनडीए का पहिया 59 सीटों पर थम गया था. इस हिसाब से इन 121 सीटों पर 2020 में मुकाबला उन्नीस बीस का रहा था. इन 121 सीटों में से सबसे अधिक 42 पर राजद ने जीत का झंडा बुलंद किया था. भाजपा 32, जेडीयू 23 तो कांग्रेस को केवल 8 सीटें मिली थीं. भाकपा माले को 7, वीआईपी को 4, सीपीआई और सीपीएम को दो दो तो लोजपा को केवल एक सीट हासिल हुई थी.

किस-किस के बीच सीधा मुकाबला?

21 सीटों में से जनता दल यूनाइटेड 57 सीटों पर चुनाव मैदान में है, जिनमें से 36 सीटों पर राजद से उसकी सीधी लड़ाई है. 13 सीटों पर वह कांग्रेस से लड़ रही है तो 7 सीटों पर भाकपा माले और 2 सीटों पर वह विकासशील इंसान पार्टी से टक्कर में है. राजद की बात करें तो 23 सीटों पर उसका भाजपा से सीधा मुकाबला है. पहले चरण में केवल 13 ऐसी सीटें हैं, जहां कांग्रेस से भाजपा की सीधी टक्कर होगी. चिराग पासवान की पार्टी लोजपा आर से राजद की 10 सीटों पर सीधी लड़ाई है. दूसरी ओर, भाकपा माले 5 सीटों पर भाजपा के साथ मुकाबले में है. विकासशील इंसान पार्टी 4 सीटों पर भाजपा से लोहा ले रही है तो उपेंद्र कुशवाहा के दो प्रत्याशियों का मुकाबला राजद से हो रहा है.

पहले चरण की जिन 121 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उनमें से सबसे अधिक सीटों पर जन सुराज पार्टी 119 सीटों पर, राजद 72, जेडीयू 57, बीजेपी 48, कांग्रेस 24, भाकपा माले 14, लोजपा-रामविलास 13, AIMIM 8, वीआईपी और सीपीआई 6-6, सीपीएम 3, इंडियन इन्क्लूसिव पार्टी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 2-2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. जीतन राम मांझी की हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा 1 सीट पर मैदान में है. पहले चरण की 6 सीटों पर महागठबंधन की फ्रेंडली फाइट भी हो रही है.

