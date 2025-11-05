Bihar Chunav 2025 First Phase: एनडीए 9 तो महागठबंधन 11, पहले चरण में इन सीटों पर ये महिला प्रत्याशी दिखा रहीं दम

Bihar Chunav First Phase Female Candidates: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कल यानी गुरुवार (06 नवंबर) को पहले चरण की 121 सीटों पर मतदान होगा. इस चरण में महागठबंधन ने एनडीए से ज्यादा महिलाओं को मैदान में उतारा है. एनडीए की ओर से पहले चरण में 9 महिला कैंडिडेट मैदान में तो वहीं महागठबंधन ने 13 महिलाओं को टिकट देने का काम किया है. इस बार सीएम नीतीश कुमार के कोर वोटर में सेंधमारी के लिए तेजस्वी यादव ने राजद से 10 महिलाओं को टिकट दिया है. महागठबंधन में शामिल कांग्रेस ने 2 और सीपीआई-माले ने एक महिला को टिकट दिया है. वहीं एनडीए की ओर से जेडीयू ने सबसे ज्यादा 4 महिला नेत्रियों पर भरोसा जताया है. बीजेपी की टिकट पर 3 महिलाएं तो लोजपा-रामविलास की टिकट पर 2 महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं.

मधेपुरा जिले की बिहारीगंज विधानसभा सीट से जेडीयू का तीन बार से दबदबा बना हुआ है. 2010 में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से विधायक रह चुकी रेणु कुमारी इस बार राजद की टिकट से मैदान में हैं. उनका सामना जेडीयू के सिटिंग विधायक निरंजन मेहता से है. मधेपुरा सीट पर जेडीयू ने कविता कुमारी को उतारा है. उनका मुकाबला राजद के सिटिंग विधायक चंद्रशेखर यादव से है. सोनबरसा में मंत्री रत्नेश सादा के सामने कांग्रेस की सरिता देवी चुनाव लड़ रही हैं. अलीनगर से बीजेपी ने लोकगायिका मैथिली ठाकुर को टिकट दिया है. उनके सामने राजद के बिनोद मिश्रा हैं. गायघाट से जेडीयू की कोमल सिंह की लड़ाई राजद के निरंजन राय से है. औराई में बीजेपी की वरिष्ठ नेता रमा निषाद के सामने वीआईपी के भोगेंद्र सहनी मैदान में हैं. बोचहां में लोजपा-रामविलास की टिकट पर एनडीए से बेबी कुमारी चुनाव लड़ रही हैं.

बनियापुर में राजद ने चांदनी देवी के सामने बीजेपी के केदारनाथ सिंह, छपरा में राजद के खेसारी लाल यादव के सामने बीजेपी की छोटी कुमारी, पसरा में जेडीयू के छोटेलाल राय के सामने राजद की करिश्मा, लालगंज से राजद की शिवानी शुक्ला का सामना बीजेपी के संजय कुमार सिंह, पातेपुर से राजद की प्रेमा चौधरी के सामने बीजेपी के लखेंद्र रौशन, समस्तीपुर से जेडीयू की अश्वमेध देवी के सामने राजद के अख्तरुल इस्लाम शाहीन मैदान में हैं. इसी तरह से मोहिउद्दीननगर से राजद ने एजया यादव का मुकाबला बीजेपी के राजेश कुमार सिंह, विभूतिपुर से जेडीयू की रवीना कुशवाहा का मुकाबला माले के अजय कुमार, हसनपुर में राजद की माला पुष्पम का मुकाबला जेडीयू के राज कुमार राय से होना है. बेगूसराय से कांग्रेस ने अमिता भूषण, मोकामा से राजद की वीणा देवी, दीघा से माले की दिव्या गौतम, बांकीपुर से राजद की रेखा कुमारी, फतुहां से लोजपा-रामविलास की रुपा कुमारी और मसौढ़ी से राजद की रेखा देवी चुनाव लड़ रही हैं.

