Bihar Chunav 2025: पहले चरण में बंपर वोटिंग से किसे होगा फायदा? महाराष्ट्र-हरियाणा और दिल्ली के ट्रेंड से समझिए

Bihar Chunav Voter Turnout: चुनाव आयोग के मुताबिक, पहले चरण के मतदाताओं ने रिकॉर्ड 65.8% मतदान किया. आजादी के बाद से पहली बार इतनी बड़ी संख्या में वोटिंग हुई है. किसी को इसमें बदलाव की झलक दिख रही है तो कोई सत्तापक्ष के लिए खुशखबरी बता रहा है. इससे पहले महाराष्ट्र और हरियाणा में भी बंपर वोटिंग हुई थी. यहां प्रचंड बहुमत के साथ सरकार की वापसी हुई थी. वहीं दूसरी ओर दिल्ली में कम मतदान हुआ था, फिर भी सरकार बदल गई.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Nov 08, 2025, 03:53 PM IST

बिहार विधानसभा चुनाव 2025

Bihar Chunav Voter Turnout: बिहार चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों पर 06 नवंबर को वोटिंग प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है. चुनाव आयोग के मुताबिक, पहले चरण के मतदाताओं ने रिकॉर्ड 65.8% मतदान किया. आजादी के बाद से पहली बार इतनी बड़ी संख्या में वोटिंग हुई है. चुनाव आयोग के मुताबिक, समस्तीपुर में सबसे ज्यादा 71.74% तो वहीं पटना में सबसे कम 59.02 फीसदी वोट डाले गए. प्रचंड वोटिंग से जहां चुनाव आयोग काफी खुश नजर आ रहा है, वहीं लोकतंत्र के लिए भी ये काफी अच्छा संकेत है. हालांकि, रिकॉर्ड वोटिंग के बाद सियासी गलियारों में अटकलबाजी काफी बढ़ गई है. वोटिंग प्रतिशत बढ़ने को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं. हर कोई अपने हिसाब से जवाब खोज रहा है. किसी को इसमें बदलाव की झलक दिख रही है तो कोई सत्तापक्ष के लिए खुशखबरी बता रहा है. 

सियासी जानकारों के मुताबिक, इस चुनाव में दो मुद्दे काफी हावी रहे. पहला- रोजगार और दूसरा- विकास. चुनावी विश्लेषकों के मुताबिक, पुरुष वर्ग के लिए रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा रहा तो महिलाओं ने विकास को अपनी प्राथमिकता बताया. अभी तक पुरुष और महिलाओं का मतदान प्रतिशत सामने नहीं आया है. लेकिन एनडीए को उम्मीद है कि महिलाएं इस बार भी उनकी नैया पार लगा देंगी, वहीं तेजस्वी यादव को युवाओं के जरिए कुर्सी नजर आ रही है. उधर ज्यादा वोटिंग हमेशा सत्ता परिवर्तन का कारण नहीं बनती. अब तक के विधानसभा चुनाव के इतिहास में 3 मौके ही ऐसे आए हैं, जब बिहार में 60 प्रतिशत से अधिक वोटिंग हुई हो. सबसे पहले 1990 में 60 प्रतिशत से अधिक वोटिंग हुई थी. उसके बाद 1995 में तो तीसरी बार सन 2000 ईस्वी में. 1990 में सत्ता को बदलने के लिए मतदान हुआ था. 1995 में सत्ता को बरकरार रखने के लिए तो 2000 में खिचड़ी नतीजे आए थे और पहली बार नीतीश कुमार 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे. 

बिहार चुनाव से पहले महाराष्ट्र और हरियाणा में भी बंपर वोटिंग हुई थी. इस बार महाराष्ट्र में 65.11 प्रतिशत मतदान हुआ था, 30 साल बाद प्रदेश में इतनी वोटिंग हुई थी. इससे विपक्षी खेमा काफी खुश हुआ. सियासी गलियारों में बदलाव की चर्चा शुरू हो गई, लेकिन सत्तापक्ष काफी निश्चिंत रहा और लगातार वापसी के दावे कर रहा था. जब रिजल्ट सामने आया तो सत्ता पक्ष यानी एनडीए को प्रचंड बहुमत हासिल हुआ. इसी तरह से हरियाणा में प्रचंड मतदान से विपक्ष को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. दूसरी ओर दिल्ली में कम मतदान हुआ, फिर भी सरकार बदल गई. यहां आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई और दो दशक के बाद बीजेपी को सत्ता में आने का मौका मिला. बिहार में क्या होगा, यह तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा.

