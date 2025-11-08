Bihar 1st Phase Voting Percent: पहले चरण में 64.69 प्रतिशत नहीं 65.8% हुआ है मतदान, चुनाव आयोग ने जारी किया फाइनल आंकड़ा

Bihar Chunav First Phase Voting Percent: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो चुका है. इस चरण के मतदाताओं ने सभी 1314 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है. पहले चरण के मतदाताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला. इस बार बिहार के वोटरों ने इतिहास रचते हुए बंपर वोटिंग की है. चुनाव आयोग के मुताबिक, पहले चरण में 65.8% मतदाताओं ने अपना वोट डाला है. यह पहले के वोटिंग टर्नआउट वाले डेटा से अधिक है. इससे पहले चुनाव आयोग ने बताया था कि पहले चरण में अब तक का सबसे अधिक 64.66% वोटर टर्नआउट रहा. बंपर वोटिंग से हर दल खुश है और सभी को अपनी जीत नजर आ रही है. सियासी जानकार भी बंपर वोटिंग के मायने तलाशने में जुटे हैं. किसी को इसमें बदलाव की झलक दिख रही है तो कोई सत्तापक्ष के लिए खुशखबरी बता रहा है.

75 साल का रिकॉर्ड टूट गया

बिहार चुनाव के पहले चरण में इस बार मतदाताओं ने 75 साल के रिकॉर्ड तोड़ते हुए वोट डाला. चुनाव आयोग के मुताबिक, पहले चरण में रिकॉर्ड 65.8% वोटिंग हुई है. चुनाव आयोग का फाइनल डेटा पुराने डेटा से करीब 1 फीसदी अधिक है. इससे पहले साल 2000 में सबसे ज्यादा 62.57 फीसदी मतदान हुआ था. चुनाव आयोग ने बिहार के मतदाताओं के उत्साह की सराहना करते हुए कहा कि पहले चरण में लोगों ने लोकतंत्र के इस पर्व को त्योहार की तरह मनाया. निर्वाचन आयोग ने एक्स पर लिखा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में भारी संख्या में मतदान करने के लिए सभी मतदाताओं का धन्यवाद. आपकी भागीदारी लोकतंत्र की सच्ची ताकत दिखाती है.

बंपर वोटिंग के क्या मायने हैं?

बंपर वोटिंग से एनडीए और महागठबंधन दोनों खेमो के नेता काफी उत्साहित हैं. दोनों अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं. एक आम धारणा है कि जनता जब भारी संख्या में घरों से निकलकर मतदान करती है, तब वह सरकार बदलने के लिए जनादेश देती है. इसे एंटी इनकमबेंसी कहा जाता है. हालांकि हर बार ऐसा हो, यह जरूरी नहीं होता. कई बार सरकार की नीतियों के पक्ष में भी जनता भारी संख्या में मतदान करने के लिए बूथों तक जाती है, जिसे प्रो इनकमबेंसी फैक्टर कहा जाता है.

