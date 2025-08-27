Bihar Chunav GK: 2020 में सबसे अधिक वोट पाने वाले और सबसे कम वोट पाने वाले दल का नाम क्या आप जानते हैं?

Bihar Chunav GK: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बहुत तेज हो गई है. नेताओं के उड़नखटोले अब नेपाल और झारखंड के बीच में बसे बिहार की ओर चक्कर लगाने लगे हैं. कुछ ही दिनों में यहां चुनाव का ऐलान हो सकता है. इससे पहले हम यह जान लते हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक वोट किसको हासिल हुए थे और इसके साथ ही यह भी जानेंगे कि सबसे कम वोट किसको मिले थे.

सबसे अधिक वोट पाने वाला दल राष्ट्रीय जनता दल है, जिसे 97,38,855 वोट मिले थे. यह पूरे प्रदेश में हुए मत का 23.11 प्रतिशत होता है. हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि 2020 में 4,21,42,828 लोगों ने मतदान किया था. 243 सीटों में से राजद ने 144 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे और 75 सीटों पर जीत हासिल करके विधानसभा में सबसे बड़ा दल बना था.राजद के एकमात्र उम्मीदवार की जमानत जब्त हुई थी. बाकी सभी सीटों पर वह जमानत बचाने में सफल रहा था.

अब बात करते हैं सबसे कम वोट पाने वाले दल की. इस लिस्ट में सबसे आगे एसबीएसपीएसपी का नाम है. इस पार्टी को केव 155 सीटों से संतोष करना पड़ा था. पार्टी की ओर से केवल एक सीट पर प्रत्याशी उतारा गया था, लेकिन वो भी 155 वोट ही हासिल कर पाया था. इस तरह इस पार्टी की एक सीट पर ही जमानत जब्त हो गई थी.

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर बीआईपी है, जिसके एकमात्र उम्मीदवार को 244 लोगों ने ही वोट डाले थे. इस प्रत्याशी की भी जतानत जब्त हो गई थी. पीआरएजेएपी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जिसका एक ही उम्मीदवार मैदान में था और उसकी भी जमानत जब्त हो गई थी. इसके प्रत्याशी को 282 वोट हासिल हुए थे.

ये दल चुनाव आयोग से केवल मान्यता प्राप्त हैं. इन्हें रजिस्टर्ड (Unrecognised) पार्टी की कैटेगरी में रखा गया है. बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय, राज्यस्तरीय, राज्यस्तरीय (Other States) और रजिस्टर्ड (Unrecognised) को मिलाकर कुल 212 राजनीतिक दलों ने चुनाव लड़ा था.