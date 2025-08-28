Bihar Chunav GK: 2020 में कितनी महिलाएं मैदान में उतरीं और कितनों को सफलता मिली थी?
Bihar Chunav GK: महिला आरक्षण बिल संसद से पास होकर कानून बन चुका है और जनगणना के बाद 2026-27 से यह लागू होना है. इसमें संसद और विधानमंडल में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है. इसलिए संभव है कि इस चुनाव से ही ज्यादा से ज्यादा महिलाएं चुनावी प्रक्रिया में भाग लें. 

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Aug 28, 2025, 07:10 PM IST

Bihar Chunav GK: बिहार विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है. चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो रही हैं. सभी दल कमर कस रहे हैं. दिल्ली और पटना से नेताओं की गाड़ियां सुदूर गांवों तक पहुंच रही हैं. महिलाएं भी इस चुनाव में उतरने के लिए मेहनत कर रही हैं. जनसंपर्क कर रही हैं और कार्यकर्ताओं को दिशानिर्देश दे रही हैं. महिलाओं की बात हो रही है तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में कितनी महिलाएं मैदान में उतरी थीं और कितनों को सफलता मिली थी?

2020 के विधानसभा चुनाव में 370 महिलाओं ने अपना भाग्य आजमाया था और इनमें से केवल 26 को सफलता मिली थीं. मतलब चुनाव में उतरीं 370 महिलाओं में से केवल 26 ही विधानसभा पहुंचने में सफल हुई थीं. 302 महिलाओं की जमानत जब्त हुई थी. इस तरह कुल 8.31 प्रतिशत महिलाओं को ही सफलता हासिल हुई थी.

पुरुषों की बात करें तो कुल 3362 ने अपने भाग्य आजमाए थे और इनमें से 217 को विधानसभा पहुंचने में सफलता हासिल हुई थी. 2902 पुरुष अपनी जमानत बचाने में भी नाकाम रहे थे. वहीं केवल एक थर्ड जेंडर चुनाव मैदान में था और वह भी अपनी जमानत बचाने में सफल नहीं हो पाया था. 

कुल मिलाकर 2020 के विधानसभा चुनाव में 3733 प्रत्याशी मैदान में थे और कुल 3205 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी. हर सीट पर औसत 15 प्रत्याशी मैदान में थे. एक सीट पर सबसे कम 4 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे और अधिकतम 31 प्रत्याशी.  

