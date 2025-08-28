Bihar Chunav GK: एक नजर में जानिए 2020 में कहां से किस प्रत्याशी को मिली थी जीत?
Bihar Chunav GK: एक नजर में जानिए 2020 में कहां से किस प्रत्याशी को मिली थी जीत?

Bihar Chunav GK: 2025 के चुनाव को लेकर गहमागहमी तेज हो चुकी है. ऐसे में जरा पीछे भी निगाह डाल लेना जरूरी है. हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि 2020 में कौन जीता था और जीतने वाले ने हमारे लिए क्या किया था? तभी हम आने वाले कल के लिए अच्छे प्रत्याशी के नाम पर मुहर लगा सकते हैं.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Aug 28, 2025, 08:01 PM IST

Bihar Chunav GK: बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां चरम पर हैं. राहुल गांधी बिहार एसआईआर के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा पर हैं तो राजद उनका साथ दे रही है. भाजपा सहित पूरा एनडीए राहुल गांधी की यात्रा को इलेक्शन टूर करार दे रहा है. कुछ ही दिनों में चुनाव का ऐलान भी हो जाएगा. इस बीच आइए जान लते हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में किस सीट पर कौन प्रत्याशी विजयी घोषित हुआ था.

READ ALSO: Bihar Chunav GK: 2020 में कितनी महिलाएं मैदान में उतरीं और कितनों को सफलता मिली थी?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव, 2020 में राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल को सबसे अधिक 75 सीटें हासिल हुई थीं. भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी 74 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही थी. जनता दल यूनाइटेड को 43 सीटें मिली थीं और वह तीसरे नंबर की पार्टी बनी थी. 

19 सीटों पर विजयश्री हासिल करने वाली कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी बनी थी तो भाकपा माले ने अपने प्रदर्शन से सभी को चौंकाते हुए 12 सीटों पर बादशाहत बनाई थी. 2020 के विधानसभा चुनाव में जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित किया था, वो थी एआईएआईएम यानी आल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लेमीन. 

एआईएआईएम को पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत नसीब हुई थी और महागठबंधन सरकार से बाहर रही, इसके लिए जानकार एआईएमआईएम के प्रदर्शन को ही जिम्मेदार ठहराते हैं.

यहां देखें 2020 में सभी 243 सीटों पर विजयी हुए प्रत्याशियों की लिस्ट

fallback

Bihar Chunav GK

fallback

Bihar Chunav GK

fallback

Bihar Chunav GK

fallback

 

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

