Bihar Elections: जन सुराज पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर ने दिया संकेत, बताया कहां से लड़ सकते हैं चुनाव

Bihar Chunav 2025: बिहार की सियासत में चर्चा है कि जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर इस बार खुद चुनाव लड़ सकते हैं. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि वह अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि से चुनावी मैदान में उतरने पर विचार कर रहे हैं. इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि वह रोहतास जिले की करगहर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं. हालांकि उन्होंने अब तक इस बारे में अंतिम फैसला सार्वजनिक नहीं किया है.

प्रशांत किशोर पहले ही साफ कर चुके हैं कि उनकी पार्टी राज्य की सभी 243 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी. पिछले दो सालों से वह पूरे बिहार का लगातार दौरा कर रहे हैं और जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं. उनकी सक्रियता से यह अटकलें तेज हो गई हैं कि इस बार वह पर्दे के पीछे नहीं, बल्कि चुनावी अखाड़े में खुद उतरेंगे.

जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने कहा कि उन्होंने प्रशांत किशोर का करगहर से चुनाव लड़ने वाला बयान खुद नहीं सुना है. लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि अगर पार्टी और पीके चाहें तो वह बिहार की किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस से चुनाव लड़ा था तो उन्हें भी वहां समय देना पड़ा था. अगर पीके लड़ेंगे तो उन्हें भी अपने क्षेत्र को पर्याप्त समय देना होगा.

अगर प्रशांत किशोर रोहतास से चुनाव लड़ते हैं तो करगहर सीट सुर्खियों में रहेगी. यह सीट न सिर्फ स्थानीय बल्कि पूरे बिहार की राजनीति का केंद्र बन सकती है. दरअसल, जन सुराज खुद को एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच तीसरे विकल्प के रूप में पेश कर रहा है. ऐसे में पीके का खुद चुनाव लड़ना पार्टी के लिए बड़ा राजनीतिक संदेश होगा.

हाल ही में एक टीवी चैनल से बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा था कि जन सुराज या तो 10 सीट भी नहीं जीतेगी या फिर बहुमत के साथ सरकार बनाएगी. उन्होंने साफ कहा कि वह किंगमेकर बनने नहीं आए हैं. उनका मकसद सिर्फ विधायक बनना नहीं है, बल्कि बिहार के असली मुद्दों को चुनावी बहस का हिस्सा बनाना है.

प्रशांत किशोर ने कहा कि सड़क और बिजली की व्यवस्था हो गई है, लेकिन शिक्षा और रोजगार का संकट आज भी जस का तस है. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर क्यों बिहार के युवा 10-15 हजार रुपये के लिए मजदूरी करने गुजरात और महाराष्ट्र जाते हैं. उनका कहना था कि वंदे भारत जैसी ट्रेनों की जगह राज्य में ऐसी व्यवस्था चाहिए, जिससे लोगों को पलायन न करना पड़े.

