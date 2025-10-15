41 साल पहले भाजपा से जुड़े थे प्रणय कुमार, अब पार्टी ने थमाया विधानसभा चुनाव का टिकट

Munger Vidhan Sabha Seat: बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव अब निकट है. इसी बीच सभी पार्टियों ने उम्मीदवारो की लिस्ट जारी करना शुरू कर दिया है. BJP ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट कल ही जारी की है, जिसमें मुंगेर से कुमार प्रणय को मौका दिया गया है. BJP के इस फैसले से प्रणय कुमार के घर में खुशी का माहौल है. उनके पिता BJP के इस फैसले से काफी खुश नजर आ रहे हैं और भाजपा को धन्यवाद दे रहे हैं. टिकट का ऐलान होते ही प्रणय कुमार के घर के बाहर समर्थकों का तांता लग गया और लोगों ने फूलों की माला पहनाकर अपनी खुशी का इजहार किया.

प्रणय कुमार के बारे में

कुमार प्रणय मुंगेर जिला के तारापुर निवासी हैं. उनके पिता का नाम भोला प्रसाद चौधरी और माता का नाम मीरा चौधरी है. प्रणय कुमार ने एमए तक की डिग्री हासिल कर रखी है. उनके दो बच्चे हैं.

कुमार प्रणय का राजनीतिक सफर

राजनीतिक करियर की बात करें तो प्रणय कुमार 1984 में भाजपा से जुड़े थे. उन्होने जिला स्तर पर भी काफी महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है. वे तारापुर पंचायत के मुखिया भी रह चुके हैं. वे मुंगेर के जिलाध्यक्ष के साथ-साथ जिला प्रभारी का पद भी धारण कर रहे हैं. उनका परिवार करीब 20 सालों से सामाजिक और राजनीति कार्यों से जुड़ा हुआ है. साथ ही 20 सालों से उनका परिवार पंचायत का नेतृत्व भी कर रहा है.

क्या बोले पिता भोला प्रसाद चौधरी

कुमार प्रणय के पिता भोला प्रसाद चौधरी ने बेटे को भाजपा का टिकट दिए जाने पर कहा, आज उनके बेटे की मेहनत रंग लाई है. भाजपा अपने समर्पित कार्यकर्ताओं को कभी नहीं भूलती है.

