Bihar Chunav 2025: पहले चरण में वोटिंग से पहले PM मोदी ने बदल दिया माहौल! सर्वे में देखिए CM नीतीश का हाल कैसा?

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कल यानी गुरुवार (06 नवंबर) को पहले चरण की 121 सीटों पर मतदान होगा. सियासी जानकारों के मुताबिक, पहले चरण से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के सियासी भविष्य का फैसला हो जाएगा. पहले चरण में महागठबंधन की तरफ आरजेडी सबसे ज्यादा 72 सीटों पर चुनाव लड़ रही है तो वहीं एनडीए की तरफ से जेडीयू पहले फेज में 57 सीट पर किस्मत आजमा रही है. इस चरण में सीएम नीतीश कुमार के 16 मंत्रियों की किस्मत दांव पर है. जिनमें बीजेपी कोटे से 11 और जेडीयू कोटे से 5 मंत्री शामिल हैं. इनमें उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की साख भी दांव पर लगी है. लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पहली बार अपनी नई पार्टी बनाकर महुआ सीट से मैदान में हैं तो वहीं राघोपुर से तेजस्वी यादव की किस्मत का फैसला होना है. छपरा से भोजपुरी अभिनेता और राजद प्रत्याशी खेसारी लाल यादव की सियासी पारी का फैसला होना है तो अलीगंज में मैथिली ठाकुर का भाग्य भी निर्धारित होगा. पहले चरण की वोटिंग से पहले IANS-Matrize का ओपिनियन पोल सामने आया है.

ओपिनियन पोल के हिसाब से पहले चरण की वोटिंग से पहले पीएम मोदी ने मैदान में उतरकर पूरा गेम बदल दिया है. इस ओपिनियन पोल में 63 फीसदी लोगों का मानना है कि पीएम मोदी के नाम पर लोग एनडीए को वोट करेंगे, जबकि 19 फीसदी लोगों का कहना है कि बिहार चुनाव में पीएम मोदी की लोकप्रियता का कोई असर नहीं पड़ेगा. वहीं 9 फीसदी लोग इस मामले में अभी तक कुछ तय नहीं कर पाए हैं. इस ओपिनियन पोल में सीएम नीतीश कुमार के लिए खुशखबरी है. ओपिनियन पोल में 46 फीसदी लोगों के हिसाब से मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार पहली पसंद हैं, जबकि तेजस्वी यादव को महज 15 फीसदी लोगों ने अपनी पसंद बताया.

बता दें कि पहले चरण में 121 सीटों पर कल यानी 06 नवंबर को मतदान होगा. वहीं दूसरे चरण में 122 सीटों पर आगामी 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 14 नवंबर को मतगणना होगी. इस बार एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई को प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज त्रिकोणीय बनाने में जुटी है. इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM, तेज प्रताप यादव की JJD और मायावती की BSP भी कई सीटों पर बड़ा उलटफेर कर सकती है.

