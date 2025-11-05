Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2989299
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Chunav 2025: पहले चरण में वोटिंग से पहले PM मोदी ने बदल दिया माहौल! सर्वे में देखिए CM नीतीश का हाल कैसा?

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण में वोटिंग से पहले IANS-Matrize का ओपिनियन पोल सामने आया है. इसके हिसाब से पीएम मोदी ने मैदान में उतरकर पूरा गेम बदल दिया है. इस ओपिनियन पोल से तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Nov 05, 2025, 12:05 PM IST

Trending Photos

पीएम मोदी
पीएम मोदी

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कल यानी गुरुवार (06 नवंबर) को पहले चरण की 121 सीटों पर मतदान होगा. सियासी जानकारों के मुताबिक, पहले चरण से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के सियासी भविष्य का फैसला हो जाएगा. पहले चरण में महागठबंधन की तरफ आरजेडी सबसे ज्यादा 72 सीटों पर चुनाव लड़ रही है तो वहीं एनडीए की तरफ से जेडीयू पहले फेज में 57 सीट पर किस्मत आजमा रही है. इस चरण में सीएम नीतीश कुमार के 16 मंत्रियों की किस्मत दांव पर है. जिनमें बीजेपी कोटे से 11 और जेडीयू कोटे से 5 मंत्री शामिल हैं. इनमें उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की साख भी दांव पर लगी है. लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पहली बार अपनी नई पार्टी बनाकर महुआ सीट से मैदान में हैं तो वहीं राघोपुर से तेजस्वी यादव की किस्मत का फैसला होना है. छपरा से भोजपुरी अभिनेता और राजद प्रत्याशी खेसारी लाल यादव की सियासी पारी का फैसला होना है तो अलीगंज में मैथिली ठाकुर का भाग्य भी निर्धारित होगा. पहले चरण की वोटिंग से पहले IANS-Matrize का ओपिनियन पोल सामने आया है.

ओपिनियन पोल के हिसाब से पहले चरण की वोटिंग से पहले पीएम मोदी ने मैदान में उतरकर पूरा गेम बदल दिया है. इस ओपिनियन पोल में 63 फीसदी लोगों का मानना है कि पीएम मोदी के नाम पर लोग एनडीए को वोट करेंगे, जबकि 19 फीसदी लोगों का कहना है कि बिहार चुनाव में पीएम मोदी की लोकप्रियता का कोई असर नहीं पड़ेगा. वहीं 9 फीसदी लोग इस मामले में अभी तक कुछ तय नहीं कर पाए हैं. इस ओपिनियन पोल में सीएम नीतीश कुमार के लिए खुशखबरी है. ओपिनियन पोल में 46 फीसदी लोगों के हिसाब से मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार पहली पसंद हैं, जबकि तेजस्वी यादव को महज 15 फीसदी लोगों ने अपनी पसंद बताया.

ये भी पढ़ें- Bihar Chunav 2025 Live: BJP की 'पॉलिटिकल स्ट्राइक'! प्रशांत किशोर को दूसरी बार पटखनी, जनसुराज प्रत्याशी ने बदला पाला

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि पहले चरण में 121 सीटों पर कल यानी 06 नवंबर को मतदान होगा. वहीं दूसरे चरण में 122 सीटों पर आगामी 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 14 नवंबर को मतगणना होगी. इस बार एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई को प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज त्रिकोणीय बनाने में जुटी है. इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM, तेज प्रताप यादव की JJD और मायावती की BSP भी कई सीटों पर बड़ा उलटफेर कर सकती है.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025Bihar NDAnitish kumar

Trending news

Tejashwi Yadav
'हम समर्थन करते हैं', संतोष सहनी के उम्मीदवारी वापस लेने पर बोले तेजस्वी यादव
bihar chunav 2025
1st फेज में मतदान से पहले PM मोदी ने बदल दिया माहौल! सर्वे में देखिए CM नीतीश का हाल
bihar chunav 2025
प्रशांत किशोर को फिर बड़ा झटका, जनसुराज प्रत्याशी संजय सिंह बीजेपी में शामिल
Darbhanga
Darbhanga: गार्ड पर हमला कर बाल सुधार गृह से भागे 12 बच्चे
Pawan Singh
चुनाव प्रचार के बीच दिखी पवन सिंह की रूबा खान संग केमिस्ट्री, ट्रेंड में आ गया 'एक ब
Purnia Crime news
पूर्णिया में पूरे परिवार की संदिग्ध मौत पर पप्पू यादव को बड़े कांड की आशंका!
Patna traffic jam
महाजाम से कराह उठा पटना! कई KM तक गाड़ियों की लंबी लाइन, घंटों फंसे लोग
bihar chunav 2025
गोपालगंज में JDU-कांग्रेस समर्थकों के बीच खूनी झड़प, चाकूबाजी में एक घायल
Bihar Kokila Sharda Sinha
बिहार कोकिला शारदा सिन्हा की पहली पुण्यतिथि आज... PM, CM ने दी श्रद्धांजलि
Bihar Election News Live Updates
Bihar Election News Live Updates: VIP ने RJD के सामने कर दिया सरेंडर