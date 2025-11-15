Bihar Chunav Result 2025: बिहार की सभी 243 सीटों के नतीजे, यहां देखिए आपकी सीट से कौन बना विधायक?

Bihar Election Result 2025: इस चुनाव में 101 सीटों पर लड़ी बीजेपी ने 89 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि इतनी ही सीटों पर चुनाव लड़कर जेडीयू ने 85 सीटें झटक लीं. चिराग पासवान की लोजपा-आर को 19 सीटें मिलीं. जीतन राम मांझी की हम ने 5 और उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की. राजद को 25 सीटों पर जीत मिली तो कांग्रेस सिर्फ 06 सीटों पर सिमट गई.
Bihar Chunav Result 2025: बिहार चुनाव को लेकर 14 नवंबर को प्रदेश में 'NiMo' तूफान आया और इस चुनावी चक्रवात में महागठबंधन के तमाम किले ध्वस्त हो गए. इस चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से सत्ता में वापसी की. एनडीए को 202 सीटें मिलीं तो वहीं महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गया. जबकि अन्य के खाते में 9 सीटें आईं. जिनमें से 5 सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने जीतीं. 101 सीटों पर लड़ी बीजेपी ने 89 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि इतनी ही सीटों पर चुनाव लड़कर जेडीयू ने 85 सीटें झटक लीं. एनडीए में शामिल लोजपा-आर को 19 सीटें मिलीं. जीतन राम मांझी की हम ने 5 और उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की. महागठबंधन की तरफ से राजद को सबसे ज्यादा 25 सीटें मिलीं. वहीं कांग्रेस सिर्फ 06 सीटों पर सिमट गई. वामदलों के खाते में इस बार सिर्फ 3 सीटें, जबकि वीआईपी का खाता तक नहीं खुला. आईआईपी सुप्रीमो आईपी गुप्ता अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे. यहां देखिए कि आपकी सीट से कौन विधायक बना.
पश्चिम चंपारण
वाल्मीकि नगर सुरेंद्र प्रसाद Cong
राम नगर नंदकिशोर राम BJP
नरकटियागंज संजय कुमार पाण्डेय BJP
बगहा राम सिंह BJP
लौरिया विनय बिहारी BJP
नौतन नारायण प्रसाद BJP
चनपटिया अभिषेक रंजन Cong
बेतिया रेणु देवी BJP
सिकटा समृद्ध वर्मा JDU
पूर्वी चंपारण
रक्सौल प्रमोद कुमार सिन्हा BJP
सुगौली कृष्णानंद पासवान BJP
नरकटिया विशाल कुमार JDU
हरसिद्धि सच्चिदानंद प्रसाद सिंह BJP
गोविंदगंज राजू तिवारी LJP-R
केसरिया शालिनी मिश्रा JDU
कल्याणपुर सचिन्द्र प्रसाद सिंह BJP
पिपरा श्याम बाबू प्रसाद यादव BJP
मधुबन राणा रणधीर BJP
मोतिहारी प्रमोद कुमार BJP
चिरैया लाल बाबू प्रसाद गुप्ता BJP
ढाका फैसल रहमान RJD
शिवहर
शिवहर श्वेता गुप्ता JDU
सीतामढ़ी
रीगा बैद्यनाथ प्रसाद BJP
बथनाहा अनिल कुमार BJP
परिहार गायत्री देवी BJP
सुरसंड प्रो नागेंद्र राउत JDU
बाजपट्टी रामेश्वर कुमार महतो RLM
सीतामढ़ी सुनील कुमार पिंटू BJP
रुन्नीसैदपुर पंकज कुमार JDU
बेलसंड अमित कुमार LJP-R
मधुबनी
हरलाखी सुधांशु शेखर JDU
बेनीपट्टी विनोद नारायण झा BJP
खजौली अरुण शंकर प्रसाद BJP
बाबूबरही मीना कुमारी JDU
बिस्फी आसिफ अहमद RJD
मधुबनी माधव आनंद RLM
राजनगर सुजीत कुमार BJP
झंझारपुर नितीश मिश्र BJP
फुलपरास फुलपरास शीला कुमारी JDU
लौकहा सतीश कुमार साह JDU
सुपौल
निर्मली अनिरुद्ध प्रसाद यादव JDU
पिपरा रामविलास कामत JDU
सुपौल बिजेंद्र प्रसाद यादव JDU
त्रिवेणीगंज त्रिवेणीगंज सोनम रानी JDU
छातापुर नीरज कुमार सिंह BJP
अररिया
नरपतगंज देवंती यादव BJP
रानीगंज अविनाश मंगलम RJD
फारबिसगंज मनोज विश्वास Cong
अररिया अबिदुर रहमान Cong
जोकीहाट मो. मुर्शिद आलम AIMIM
सिकटी विजय कुमार मंडल BJP
किशनगंज
बहादुरगंज मो तौसीफ आलम AIMIM
ठाकुरगंज गोपाल कुमार अग्रवाल JDU
किशनगंज मो. कमरूल होदा Cong
कोचाधमन मो. सरवर आलम AIMIM
पूर्णिया
अमौर अख्तरुल इमान AIMIM
बायसी गुलाम सरवर AIMIM
कसबा नीतेश कुमार सिंह LJP-R
बनमनखी कृष्ण कुमार ऋषि BJP
रूपौली कलाधर प्रसाद मंडल JDU
धमदाहा लेशी सिंह JDU
पूर्णिया विजय कुमार खेमका BJP
कटिहार
कटिहार तारकिशोर प्रसाद BJP
कदवा दुलाल चंद्र गोस्वामी JDU
बलरामपुर संगीता देवी LJP-R
प्राणपुर निशा सिंह BJP
मनिहारी मनोहर प्रसाद सिंह Cong
बरारी विजय सिंह JDU
कोढ़ा कविता देवी BJP
मधेपुरा
आलमनगर नरेन्द्र नारायण यादव JDU
बिहारीगंज निरंजन कुमार मेहता JDU
सिंघेश्वर रमेश ऋषि JDU
मधेपुरा मधेपुरा चंद्र शेखर RJD
सहरसा
सोनबरसा रत्नेश सदा JDU
सहरसा इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता IIP
सिमरी बख्तियारपुर संजय कुमार सिंह LJP-R
महिषी गौतम कृष्ण RJD
दरभंगा
कुशेश्वरस्थान अतिरेक कुमार JDU
गौड़ाबौराम सुजीत कुमार BJP
बेनीपुर विनय कुमार चौधरी JDU
अलीनगर मैथिली ठाकुर BJP
दरभंगा ग्रामीण राजेश कुमार मंडल JDU
दरभंगा संजय सरावगी BJP
हायाघाट राम चंद्र प्रसाद BJP
बहादुरपुर मदन सहनी JDU
केवटी मुरारी मोहन झा BJP
जाले जिवेश कुमार BJP
मुजफ्फरपुर
गायघाट कोमल सिंह JDU
औराई रमा निषाद BJP
मीनापुर अजय कुमार JDU
बोचहां बेबी कुमारी LJP-R
सकरा आदित्य कुमार JDU
मुजफ्फरपुर रंजन कुमार BJP
कुढ़नी केदार प्रसाद गुप्ता BJP
बरुराज अरुण कुमार सिंह BJP
पारू शंकर प्रसाद RJD
साहेबगंज राजू कुमार सिंह BJP
कांटी अजित कुमार JDU
गोपालगंज
बैकुंठपुर मिथिलेश तिवारी BJP
बरौली बरौली मंजीत कुमार सिंह JDU
गोपालगंज सुभाष सिंह BJP
कुचायकोट अमरेंद्र कुमार पांडेय JDU
भोरे सुनील कुमार JDU
हथुआ रामसेवक सिंह JDU
सीवान
सिवान मंगल पांडेय BJP
जीरादेई भीष्म प्रताप सिंह JDU
दरौली विष्णु देव पासवान LJP-R
रघुनाथपुर ओसामा शहाब RJD
दरौंदा कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह BJP
बरहरिया इंद्रदेव सिंह JDU
गोरियाकोठी देवेश कांत सिंह BJP
महाराजगंज हेम नारायण साह JDU
सारण
एकमा मनोरंजन सिंह JDU
मांझी रणधीर कुमार सिंह JDU
बनियापुर केदार नाथ सिंह BJP
तरैया जनक सिंह BJP
मढ़ौरा जितेंद्र कुमार राय RJD
छपरा छोटी कुमारी BJP
गरखा सुरेंद्र राम RJD
अमनौर कृष्ण कुमार मंटू BJP
परसा करिश्मा RJD
सोनपुर विनय कुमार सिंह BJP
वैशाली
हाजीपुर अवधेश सिंह BJP
लालगंज संजय कुमार सिंह BJP
वैशाली सिद्धार्थ पटेल JDU
महुआ संजय कुमार सिंह LJP-R
राजापाकर महेंद्र राम JDU
राघोपुर तेजस्वी यादव
महनार उमेश सिंह कुशवाहा JDU
पातेपुर लखेंद्र कुमार रौशन BJP
समस्तीपुर
कल्याणपुर महेश्वर हजारी JDU
वारिसनगर मंजरीक मृणाल JDU
समस्तीपुर अश्वमेध देवी JDU
उजियारपुर आलोक कुमार मेहता RJD
मोरवा रणविजय साहू RJD
सरायरंजन विजय कुमार चौधरी JDU
मोहिउद्दीनगर राजेश कुमार सिंह BJP
विभूतिपुर अजय कुमार CPI
रोसड़ा बीरेंद्र कुमार BJP
हसनपुर राज कुमार राय JDU
बेगूसराय
चेरिया बरियारपुर अभिषेक आनंद JDU
बछवाड़ा सुरेंद्र मेहता BJP
तेघड़ा रजनीश कुमार BJP
मटिहानी नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह RJD
साहेबपुर कमाल सत्तानंद संबुद्ध उर्फ ललन जी RJD
बेगूसराय बेगूसराय कुंदन कुमार BJP
बखरी संजय कुमार LJP-R
खगड़िया
अलौली रामचन्द्र सदा JDU
खगड़िया बबलू कुमार JDU
बेल्दौर पन्ना लाल सिंह पटेल JDU
परबत्ता बाबूलाल शौर्या LJP-R
भागलपुर
बिहपुर कुमार शैलेंद्र BJP
गोपालपुर शैलेश कुमार JDU
पीरपैंती मुरारी पासवान BJP
कहलगांव शुभानंद मुकेश JDU
भागलपुर रोहित पांडेय BJP
सुल्तानगंज ललित नारायण मंडल JDU
नाथनगर मिथुन कुमार LJP-R
बांका
अमरपुर जयंत राज JDU
धोरैया मनीष कुमार JDU
बांका राम नारायण मंडल BJP
कटोरिया पूरन लाल टुडू BJP
बेलहर मनोज यादव JDU
मुंगेर
तारापुर सम्राट चौधरी BJP
मुंगेर कुमार प्रणय BJP
जमालपुर नचिकेता JDU
लखीसराय
सूर्यगढ़ा रामानंद मंडल JDU
लखीसराय विजय कुमार सिन्हा BJP
शेखपुरा
शेखपुरा रणधीर कुमार सोनी JDU
बरबीघा डॉ कुमार पुष्पांजय JDU
नालंदा
अस्थावां जितेंद्र कुमार JDU
बिहारशरीफ डॉ सुनील कुमार BJP
राजगीर कौशल किशोर JDU
इस्लामपुर रुहैल रंजन JDU
हिलसा कृष्ण मुरारी शरण JDU
नालंदा श्रवण कुमार JDU
हरनौत हरिनारायण सिंह JDU
पटना
मोकामा अनंत कुमार सिंह JDU
बाढ़ सियाराम सिंह BJP
बख्तिारपुर अरुण कुमार LJP-R
दीघा संजीव चौरसिया BJP
बांकीपुर नितिन नवीन BJP
कुम्हरार संजय कुमार BJP
पटना साहिब रत्नेश कुमार BJP
फतुहा डॉ. रामानन्द यादव RJD
दानापुर राम कृपाल यादव BJP
मनेर भाई विरेंद्र RJD
फुलवारीशरीफ श्याम रजक JDU
मसौढ़ी अरुण मांझी JDU
पालीगंज संदीप सौरभ PI ML
बिक्रम सिद्धार्थ सौरभ BJP
भोजपुर
संदेश राधा चरण साह JDU
बड़हरा राघवेंद्र प्रताप सिंह BJP
आरा संजय सिंह (टाइगर) BJP
अगिआंव महेश पासवान BJP
तरारी विशाल प्रशांत BJP
जगदीशपुर श्रीभगवान सिंह कुशवाहा JDU
शाहपुर राकेश रंजन BJP
बक्सर
ब्रह्मपुर शंभु नाथ यादव RJD
बक्सर आनंद मिश्रा BJP
डुमरांव राहुल कुमार सिंह JDU
राजपुर संतोष कुमार निराला JDU
कैमूर
रामगढ़ सतीश कुमार सिंह यादव BSP
मोहनिया संगीता कुमारी BJP
भभुआ भारत बिंद BJP
चैनपुर मो जमा खान JDU
रोहतास
चेनारी मुरारी प्रसाद गौतम LJP-R
सासाराम स्नेहलता RLM
करगहर बशिष्ट सिंह JDU
दिनारा आलोक कुमार सिंह LJP-R
नोखा नागेंद्र चंद्रवंशी JDU
डेहरी राजीव रंजन सिंह LJP-R
काराकाट अरुण सिंह CPI ML
अरवल
अरवल मनोज कुमार BJP
कुर्था पप्पू कुमार वर्मा JDU
जहानाबाद
जहानाबाद राहुल कुमार RJD
घोसी रितुराज कुमार JDU
मखदुमपुर सूबेदार दास RJD
औरंगाबाद
गोह अमरेंद्र कुमार RJD
ओबरा प्रकाश चंद्र LJP-R
नबीनगर चेतन आनंद JDU
कुटुंबा ललन राम HAM
औरंगाबाद त्रिविक्रम नारायण सिंह BJP
रफीगंज प्रमोद कुमार सिंह JDU
गयाजी
गुरुआ उपेंद्र प्रसाद BJP
शेरघाटी उदय कुमार सिंह LJP
इमामगंज दीपा कुमारी HAM
बाराचट्टी ज्योति देवी HAM
बोधगया कुमार सर्वजीत RJD
गया शहर प्रेम कुमार BJP
टेकारी अजय कुमार RJD
बेलागंज मनोरमा देवी JDU
अतरी रोमित कुमार HAM
वजीरगंज बिरेंद्र सिंह BJP
नवादा
रजौली विमल राजबंशी LJP-R
हिसुआ अनिल सिंह BJP
नवादा विभा देवी JDU
गोबिंदपुर विनीता मेहता LJP
वारसलीगंज अनिता RJD
जमुई
सिकंदरा प्रफुल्ल कुमार मांझी HAM
जमुई श्रेयसी सिंह BJP
झाझा दामोदर रावत JDU
चकाई सावित्री देवी RJD