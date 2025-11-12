Advertisement
Bihar Chunav Result 2025: चुपचाप नीतीश, एज्गिट पोल बता रहे महिलाओं ने बड़ी खामोशी से NDA का बटन दबाया

Bihar Vidhan Sabha Chunav Result 2025: बिहार में इस बार पुरुषों की तुलना में महिलाओं में करीब 10 फीसदी ज्यादा मतदान किया. अब महिलाओं का समर्थन किसको मिला है, ये 14 नवंबर को मतगणना वाले दिन पता चलेगा, लेकिन उससे पहले आए एग्जिट पोल्स में एनडीए सरकार प्रचंड बहुमत से वापसी करती हुई नजर आ रही है.

Bihar Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार मतदान के सारे रिकॉर्ड टूट गए. इस बार भी महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डालकर इतिहास रच दिया. पहले चरण में 65.08% वोटिंग हुई, जिसमें 69.04% महिलाओं ने वोट डाला जबकि पुरुषों का प्रतिशत 61.56% रहा. वहीं दूसरे और अंतिम चरण में 68.76% वोट पड़े. इस चरण में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 74.03% रहा, तो पुरुषों का प्रतिशत 64.1% था. चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, दोनों चरणों में पुरुष मतदाताओं की संख्या 62.8% रहा तो 71.6% महिलाओं ने अपने वोटिंग अधिकार को उपयोग किया. महिलाओं की हिस्सेदारी का असर चुनावों में साफ दिखेगा. रिजल्ट से पहले आए सभी एग्जिट पोल्स में महिलाओं ने एक बार फिर से एनडीए को चुनावी वैतरिणी पार करने में काफी मदद की है. सभी एग्जिट पोल्स में एनडीए सरकार प्रचंड बहुमत के साथ वापसी करती हुई नजर आ रही है. 

इस चुनाव में विपक्ष की ओर से सीएम नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र को मुद्दा बनाया गया और पीएम मोदी पर भी पर्सनल अटैक किए गए. महागठबंधन की मंच से पीएम मोदी की मां तक को गंदी-गंदी गालियां दी गईं. पीएम मोदी ने अपने साइलेंट वोटरों यानी महिलाओं को संबोधित करते हुए इसके खिलाफ माहौल तैयार कर दिया था. वहीं सीएम नीतीश साइलेंट रहे. वे खामोशी से महिलाओं को अपने पाले में करने के लिए काम करते रहे. चुनाव ऐलान से पहले मुख्यमंत्री ने 1.21 करोड़ महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपये देने का काम किया. हालांकि, इसके बाद महागठबंधन की ओर से सीएम पद के दावेदार तेजस्वी यादव ने भी जीविका दीदियों को साधने के लिए 30 हजार रुपये महीने मानदेय और स्थाई नियुक्ति देने का वादा किया. इसके अलावा उनकी ओर से हर महिला को हर महीने 2,500 रुपए देने का ऐलान किया गया. एग्जिट पोल्स के नतीजे बताते हैं कि तेजस्वी के वादों पर नीतीश कुमार भारी पड़ रहे हैं.

राजनीतिक दलों को नारी शक्ति का अंदाजा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड चुनाव में देखने को मिल चुका है. झारखंड को छोड़कर बाकी तीन राज्यों में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने वापसी की तो झारखंड की सत्ता में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक की सरकार पहले से ताकतवर होकर लौटी. झारखंड चुनाव में 70.04 प्रतिशत महिलाओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया. पुरुषों के मुकाबले में उनकी संख्या 5 प्रतिशत ज्यादा थी. झारखंड में हेमंत सोरेन की वापसी का पूरा क्रेडिट 'मईया योजना' को दिया गया तो वहीं महाराष्ट्र में 'लाड़की बहिन योजना' ने महायुति को एकतरफा जीत दिलाई. मध्य प्रदेश में महिलाओं का मतदान पुरुषों की तुलना में लगभग दो प्रतिशत कम जरूर था, लेकिन बीजेपी की सरकार बचाने के लिए बड़ा अहम रहा.

