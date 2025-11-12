Bihar Chunav Result 2025: इस बार CM बन भी गए तब भी इनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगे नीतीश कुमार

Bihar Chunav Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के बाद Exit Poll सामने आ चुके हैं. सभी एग्जिट पोल्स में एनडीए सरकार प्रचंड बहुमत के साथ वापसी करती हुई नजर आ रही है. एग्जिट पोल के आंकड़ों से एनडीए खेमा काफी खुश है, वहीं महागठबंधन ने एग्जिट पोल्स को सिरे से नकार दिया है. एग्जिट पोल्स सामने आते ही एनडीए की ओर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, जेडीयू ने एक बार फिर से नीतीश कुमार की ताजपोशी की तैयारी शुरू कर दी है. बता दें कि नीतीश कुमार के नाम सबसे ज्यादा बार सीएम पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड है. हालांकि, सबसे ज्यादा वक्त तक सीएम रहने वाले रिकॉर्ड में वे अभी तक काफी पीछे हैं. आइए जानते हैं कि देश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसके पास है और क्या इस बार नीतीश कुमार पूरे पांच साल तक सरकार चला लेंगे, तो वे इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे?

बता दें कि नीतीश कुमार ने पहली बार साल 2000 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब वो महज 7 दिन के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने थे. इसके बाद उन्होंने कई बार गठबंधन बनाए और तोड़े, जिसके चलते उन्हें बार-बार इस्तीफा देना पड़ा और फिर सीएम पद की शपथ लेनी पड़ी. अब तक वे 9 बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं. इस मामले में दूसरे नंबर पर हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह का नाम है. उन्होंने कुल 6 बार सीएम पद की शपथ ली थी. दिवंगत नेत्री जयललिता भी 6 बार तमिलनाडु की सीएम रहीं थीं. हालांकि, सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने के मामले में सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग का नाम आता है.

पवन चामलिंग 24 साल और 165 दिनों तक सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे थे. खास बात ये है कि उन्होंने इस अवधि को बिना गैप के पूरा किया था. मतलब वे 12 दिसंबर 1994 को सिक्किम के सीएम बने थे और 26 मई 2019 तक इस पद पर रहे थे. उनके बाद ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का नाम आता है. वे 24 साल 99 दिन तक इस पद रहे. उन्होंने भी इस कार्यकाल को एक ही बार में पूरा किया. वे 5 मार्च 2000 से 12 जून 2024 तक ओडिशा के मुख्यमंत्री रहे थे. पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रह चुके ज्योति बसु का नंबर तीसरा है. वे 23 साल 137 दिन तक सीएम पद पर रहे. नीतीश कुमार अभी इस लिस्ट में 8वें नंबर पर आते हैं. 22 नवंबर 2025 तक वे 19 साल 95 दिन का कार्यकाल पूरा कर लेंगे. अगर इसमें अगले 5 साल और जोड़ दिए जाएं तो 24 साल 95 दिन हो जाएगा. यानी नीतीश कुमार के लिए पवन चामलिंग का रिकॉर्ड तोड़ पाना अब संभव नहीं लग रहा है.

