Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3002933
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Chunav Result 2025: जदयू-भाजपा का गठबंधन अप्रत्याशित जीत की ओर, 200 सीटों के करीब पहुंचा आंकड़ा

Bihar Chunav Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में NDA ने अपना जलवा बरकरार रखा है. शुरुआती रुझानों में एनडीए ने 195 सीटों पर बढ़त हासिल की है. यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो यह बिहार में एनडीए की 2010 के बाद दूसरी सबसे बड़ी जीत साबित होगी.

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Nov 14, 2025, 01:17 PM IST

Trending Photos

Bihar Chunav Result 2025,
Bihar Chunav Result 2025,

Bihar Chunav Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत एनडीए (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) ने फिर से परचम लहराया है. चुनाव आयोग के शुरुआती रुझानों में एनडीए ने 195 सीटों पर बढ़त हासिल की है. चुनाव आयोग के रुझानों के अनुसार, भाजपा ने दोपहर साढ़े 12 बजे तक 87 सीटों पर बढ़त बनाए रखी, जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है. इसके अलावा भाजपा की सहयोगी जदयू 79 सीटों पर आगे रही. एनडीए के अन्य घटक दलों में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 21, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को पांच और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को तीन सीटों पर बढ़त मिली.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

एनडीए की 2010 के बाद दूसरी सबसे बड़ी जीत
यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो यह बिहार में एनडीए की 2010 के बाद दूसरी सबसे बड़ी जीत होगी. 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू और भाजपा के नेतृत्व में एनडीए 206 विधानसभा सीटों पर विजयी हुई. जदयू 115 सीटें जीतकर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि भाजपा 91 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी. राजद के नेतृत्व वाले गठबंधन को महज 25 सीटों पर जीत मिली थी, जिसमें राजद ने अकेले 22 सीटों पर कब्जा किया और एलजेपी (लोक जनशक्ति पार्टी) तीन सीटों पर जीत पाई.

Add Zee News as a Preferred Source

महागठबंधन को बिहार की जनता ने नकार दिया!
वहीं, महागठबंधन को बिहार की जनता ने नकार दिया है. महागठबंधन की मुख्य पार्टी राजद को सिर्फ 31 सीटों पर बढ़त है, जबकि कांग्रेस फिलहाल 5 सीटों पर आगे है. अन्य घटक दलों में शामिल भाकपा-माले को छह, माकपा और भाकपा को एक-एक सीट पर बढ़त मिली है. चुनाव आयोग के रुझानों के अनुसार, एआईएमआईएम (ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन) को चार और बहुजन समाज पार्टी को एक सीट पर बढ़त हासिल है. फिलहाल, यह रुझान शुरुआती चरणों की मतगणना के आधार पर सामने आए हैं. हालांकि, आखिरी दौर तक वोटों की गिनती में आंकड़ों में बदलाव संभव है. सभी 243 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हुई. पहले डाक मतपत्रों को गिना गया. इसके बाद सुबह 8.30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के मतों की गिनती शुरू हुई.

-आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bihar Chunav Result 2025NDA

Trending news

Bihar Chunav Result 2025
जदयू-भाजपा का गठबंधन अप्रत्याशित जीत की ओर, 200 सीटों के करीब पहुंचा आंकड़ा
bihar chunav 2025
HAM से है जमाना सारा: चल गया जीतन राम मांझी का ‘सिक्सर’!
bihar chunav 2025
नीतीश ने दिखाया दम: 2010 से भी शानदार रिजल्ट! फिसड्डी होते दिख रहे तेजस्वी के दावे
bihar chunav 2025
क्या सियासत में एंट्री के साथ ही एग्जिट कर जाएंगे प्रशांत किशोर!
bihar chunav 2025
Bihar Result 2025: कहां चूक गए तेजस्वी यादव, क्या इन पांच कारणों से हुई शर्मनाक हार?
bihar chunav 2025
चुनाव आयोग पर धीमे रुझान के लगे थे आरोप, इस बार बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ी काउंटिंग!
Bihar Chunav Result 2025
विरासत की हार: राघोपुर में तेजस्वी पिछड़े तो महुआ में तेज प्रताप चौथे नंबर पर खिसके
bihar chunav 2025
अमित शाह को यूं ही चुनावी चाणक्य नहीं कहते! सिर्फ एक बात ने बदल दिया पूरा चुनाव?
bihar chunav 2025
जिसे 'बीमार' बता रहे थे तेजस्वी यादव, उसी ने बना दिया उनको 'बबुआ'
bihar chunav 2025
Saharsa Chunav Result 2025 LIVE: सहरसा सीट पर कौन मा रहा बाजी? यहां देखिए पल-पल का अपडेट