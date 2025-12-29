Advertisement
Bihar Politics: बिहार चुनाव रिजल्ट को चैलेंज करने का आज आखिरी दिन, अब तक सिर्फ 4 केस हाईकोर्ट पहुंचे

Bihar Election Result 2025 Update: बिहार की 243 सीटों में आजतक सिर्फ 4 सीटों के परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. रिजल्ट को चुनौती देने का आज (29 दिसंबर को) अंतिम दिन है. आज के बाद विपक्ष का कथित 'वोट चोरी' वाला मुद्दा कानूनी रूप नहीं ले सकता है.

Dec 29, 2025, 09:40 AM IST

Bihar Chunav Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम जारी हुए आज (सोमवार, 29 दिसंबर) 45 दिन पूरे हो रहे हैं यानी रिजल्ट को चुनौती देने का आज अंतिम दिन है. प्रदेश की 243 सीटों में आजतक सिर्फ 4 सीटों के परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. जानकारी के मुताबिक, बिहार की नरपतगंज, मधुबनी, मोहिउद्दीननगर और टेकारी विधानसभा सीट से हारे हुए प्रत्याशियों ने परिणाम के खिलाफ पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार मनीष यादव, मधबनी विधानसभा सीट से रालोजपा उम्मीदवार गणेश कुमार महरान, मोहिउद्दीननगर से राजद उम्मीदवार डॉ. इज्या यादव और टेकारी विधानसभा सीट से हम उम्मीदवार डॉ. अनिल कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके परिणामों को चुनौती दी है.

बता दें कि चुनाव में धांधली का संदेह होने पर मतदाता या उम्मीदवार हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, लेकिन ऐसी याचिकाएं चुनाव परिणाम घोषित होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर दायर करनी होती हैं. इसके बाद न्यायालयों द्वारा किसी भी मामले पर विचार नहीं किया जाता है. बिहार चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को जारी हुए थे. चुनाव परिणाम सत्ताधारी एनडीए के पक्ष में आए थे, जबकि महागठबंधन को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था. विपक्ष की ओर से वोट चोरी के आरोप लगाए गए थे, लेकिन अभी तक सिर्फ 4 सीटों के परिणामों के खिलाफ ही हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. आज के बाद वोट चोरी का मुद्दे कानूनी रूप नहीं ले पाएगा.

वहीं दूसरी ओर बिहार कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बिहार चुनाव के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख जरूर किया है. कांग्रेस की टिकट पर बिहार चुनाव लड़ने वाले अमित टुन्ना, ऋषि मिश्रा, प्रवीण कुशवाहा, तौकीर आलम और शशांक शेखर ने पटना हाईकोर्ट में चुनाव आयोग के खिलाफ याचिका दायर करके चुनावों को रद्द करने की मांग की है. उनका आरोप है कि 10 हजार रुपया बांटकर चुनाव के दौरान वोट खरीदा गया है. याचिका में आरोप है कि चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग ने सरकार को गैर-कानूनी तरीके से मदद पहुंचाई. कांग्रेस नेताओं का दावा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सरकार की ओर से 10-10 हजार रुपये बांटकर चुनाव प्रभावित करने की कोशिश की गई. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि तेलंगाना चुनाव के दौरान उनकी पार्टी (कांग्रेस) मोबाइल फोन देने की योजना बना रही थी, लेकिन निर्वाचन आयोग ने उस पर रोक लगा दी. वहीं बिहार में 10-10 हजार रुपये बांटे गए और चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया.

