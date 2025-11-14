Advertisement
जिसे 'बीमार' बता रहे थे तेजस्वी यादव, उसी ने बना दिया उनको 'बबुआ'

Bihar Assembly Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट चुनाव आयोग ने घोषित करना शुरू कर दिया है. मतगणना के शुरुआती रुझानों में एनडीए बहुत आगे चल रही है. वहीं, महागठबंधन पीछे चल रही है. मगर, जब आप पूरे चुनाव कैंपेन पर गौर किया जाए तो राजद नेता तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार को 'बीमार' को बीता रहे थे. वह लागतार कहते थे कि चाचा आप थक चुके हैं. हालांकि, अब नतीजे के शुरुआती रुझान को देखें तो तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार के हाथों कड़ी पटखनी मिलती नजर आ रही है.

यहां गौर करने वाली बात यह है कि राजद नेता तेजस्वी यादव अपने पूरे कैंपेन में सीएम नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोलते थे. वह अपनी रैलियों में बार-बार कहते थे कि नीतीश चाचा अब थक गए हैं. इतना ही नहीं वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मानसिक स्वास्थ्य और सरकार चलाने की क्षमता पर सवाल उठाते थे. तेजस्वी यादव जोर देकर कहते रहे कि नीतीश जी से अब बीमार नहीं चलने वाला है.

वहीं, जब बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने शुरू हुए तो राजद को जदयू काभी पीछे छोड़ती नजर आ रही है. चुनाव आयोग की तरफ से जारी रुझानों में नीतीश कुमार खुद को सिकंदर साबित करते हुए तेजस्वी यादव को 'बबुआ' बना दिया. 

अब इससे समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार आज भी बिहार की राजनीति में कितने प्रसांगिक बने हुए हैं. बिहार की जनता के बीच नीतीश कुमार को लेकर कुछ भी बयान दिया जाए, लेकिन जनता का उन पर पूरा भरोसा आज भी कायम है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Nov 14, 2025, 12:28 PM IST

