रैलियों का रिपोर्ट कार्डः बिहार चुनाव में PM मोदी या CM योगी में से किसकी आई सुनामी?

Bihar Chunav Result Rallies Report Card: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की आंधी के आगे महागठबंधन उड़न-छू हो गया. इस चुनाव में एनडीए ने साल 2010 वाला प्रदर्शन दोहरा दिया, जिससे राजद के बड़े-बड़े किले ध्वस्त हो गए. एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. इसके अलावा जेडीयू को 84 सीटें मिलती दिख रही हैं. वहीं पिछली बार की सबसे बड़ी पार्टी रही राजद इस बार तीसरे नंबर पर खिसक चुकी है. महागठबंधन की ओर से सीएम उम्मीदवार रहे तेजस्वी यादव खुद भी अंतिम राउंड की गिनती में आकर जीते.
इस चुनाव में पीएम मोदी के अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जादू साफ-साफ देखने को मिला है.पीएम मोदी ने बिहार चुनाव के दौरान जहां-जहां रैलियां की, वहां पर भाजपा और एनडीए गठबंधन को फायदा मिला. पीएम मोदी ने बिहार में कुल 16 चुनावी सभाओं को संबोधित किया. बीजेपी के चुनावी चाणक्य यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 36 चुनावी रैलियां कीं. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बिहार में काफी डिमांड रही. सीएम योगी ने बिहार चुनाव में 31 जनसभाओं को संबोधित किया. बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की 15 जनसभाएं हुईं. वहीं लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी के बराबर यानी 16 चुनावी सभाओं को संबोधित किया. उनकी बहन और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार बिहार चुनाव में उतरीं और 14 रैलियां कीं.
एनडीए की प्रचंड जीत के बीच पीएम मोदी का सीतामढ़ी रैली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में पीएम मोदी रैली को संबोधित करते हुए कह रहे हैं- हमें मां सीता का आशीर्वाद मिल गया है. हम बिहार में एक बार फिर सरकार बनाने जा रहे हैं. आप सब लोग विजय उत्सव की तैयारी कर लीजिए. एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्की है. और इसलिए 14 तारीख के बाद मैं आपको कह रहा हूं कि विजय उत्सव की तैयारी कर लीजिए. जनता का मिजाज बताता है और कांग्रेस वालों की बातें भी बताती है कि वे बिहार हार गए हैं. इसलिए वे कारण तलाशने में लगे हुए हैं.