Bihar-jharkhand politics

Bihar Chunav 2025: रिजल्ट से पहले बिहार में पोस्टर वॉर जारी, JDU के 'टाइगर जिंदा है' पर सपा का 'अलविदा चाचा'

Bihar Assembly Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में कल यानी 14 नवंबर की सुबह वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी. इससे पहले प्रदेश में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Nov 13, 2025, 02:12 PM IST

बिहार में पोस्टर वॉर जारी
Bihar Chunav Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं. मतगणना में अब सिर्फ एक रात का इंतजार और बचा है. उसके बाद कल यानी 14 नवंबर की सुबह वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी. शाम तक पूरी तस्वीर भी साफ होने की उम्मीद है. रिजल्ट से पहले आए सभी एग्जिट पोल में एनडीए सरकार वापसी कर रही है. हालांकि, इंडिया ब्लॉक के नेताओं को एग्जिट पोल्स धरासाई होने की उम्मीद है. इंडिया ब्लॉक के नेताओं को पूरा भरोसा है कि कल (14 नवंबर) को महागठबंधन के पक्ष में रिजल्ट आएगा. जबकि एनडीए खेमा एग्जिट पोल्स के नतीजों से काफी उत्साहित है. इसको लेकर प्रदेश में अब पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है. 

बिहार चुनाव से जुड़ी सारी खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

नतीजों से पहले जेडीयू की ओर से राजधानी पटना की सड़कों पर लगाए पोस्टरों की काफी चर्चा हो रही है. इनमें सीएम नीतीश कुमार की एक बड़ी सी तस्वीर लगी है और नीचे लिखा है- 'टाइगर अभी जिंदा है'. इसके अलावा पोस्टर में लिखा गया है दलित, महादलित, पिछड़ा, अतिपिछड़ा, स्वर्ण, अल्पसंख्यक के संरक्षक. यह पोस्टर बिहार सरकार में मंत्री रहे रणजीत सिन्हा ने लगवाया है. नीचे लिखा है कि दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सवर्ण, अल्पसंख्यक के संरक्षक टाइगर अभी जिंदा है.

ये भी पढ़ें- Bihar Chunav Result 2025 Live: पटना में 16 नवंबर तक बढ़ाई गई आचार संहिता की अवधि, जीत के जश्न नहीं बजेगा डीजे, लगाई गई सख्त पाबंदी

वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की ओर से पटना में आरजेडी कार्यालय के सामने एक पोस्टर लगाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया है. इस पोस्टर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए लिखा गया है- 'अलविदा चाचा'. इस पोस्टर को समाजवादी पार्टी के पूर्व बिहार प्रदेश यूथ अध्यक्ष धर्मवीर यादव की ओर से लगाया गया है. इस पोस्टर में गृह मंत्री अमित शाह भी हैं. भैंस के साथ उनकी तस्वीर लगी है. नीतीश कुमार को कुर्सी पर बैठे दिखाया गया है. दोनों की तस्वीर को कार्टून के रूप में बनाकर इस्तेमाल किया गया है.

