Bihar Chunav Result 2025: मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी, 46 केंद्रों पर होगी वोटों की गिनती

Bihar Chunav Result 2025: बिहार चुनाव में मतदान के बाद सभी लोगों की नजर 14 नवंबर को होने वाली मतगणना पर टिकी है. मतगणना को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. राज्य के 46 मतगणना केंद्रों पर शुक्रवार (14 नवंबर) को सुबह आठ बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी. गिनती शुरू होने के एक से डेढ़ घंटे के बाद चुनाव परिणाम के रुझान सामने आने लगेंगे. बताया गया कि सबसे पहले पोस्टल बैलेटों की गिनती शुरू होगी, इसके बाद ईवीएम के वोटों की गिनती की जाएगी. 243 सीटों के लिए मतगणना प्रेक्षक तैनात किए गए हैं. ईवीएम के वोटों की गिनती के लिए हर मतगणना हॉल में 14 और अन्य एक टेबल की व्यवस्था की गई है. 14 टेबल पर ईवीएम के वोटों की गिनती होगी.

मतगणना स्थल पर मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध

मतगणना के दिन स्ट्रॉन्ग रूम को अभ्यर्थियों, निर्वाचन अभिकर्ताओं एवं केंद्रीय प्रेक्षकों की उपस्थिति में वीडियोग्राफी कराते हुए खोला जाएगा. इसके बाद मतगणना का कार्य शुरू होगा. मतगणना स्थल पर मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि किसी भी प्रकार की नारेबाजी और विजय जुलूस को लेकर भी मनाही की गई है. मतगणना स्थल पर सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध किए गए हैं. मतगणना केंद्रों के अंदर से लेकर बाहर तक अर्धसैनिक बलों की तैनाती रहेगी. मतगणना स्थल पर तीन स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है. जानकारी के अनुसार, बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी जिलों को मतगणना से पहले और उसके बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं. मतगणना को लेकर पटना सहित विभिन्न जिला मुख्यालयों की ट्रैफिक व्यवस्था में भी परिवर्तन किया गया है.

12वीं कक्षा तक पठन-पाठन स्थगित

पटना जिला प्रशासन के मुताबिक, पटना में यातायात प्रबंधन, लोक सुविधा एवं जनहित के दृष्टिकोण से सभी विद्यालयों में 14 नवंबर को 12वीं कक्षा तक पठन-पाठन स्थगित रहेगा. इस बीच, पटना के सभी 14 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतगणना कर्मियों का गुरुवार को द्वितीय रैंडमाइजेशन किया गया. मतगणना प्रेक्षकों, जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी तथा निर्वाची पदाधिकारियों की उपस्थिति में समाहरणालय, पटना स्थित एनआईसी में रैंडमाइजेशन किया गया. ईपीएमआईएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार रैंडमाइजेशन हुआ.

