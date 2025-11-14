Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3003589
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Result 2025: दावा तो CM बनने का लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पा रहे तेजस्वी यादव

बिहार चुनाव में एनडीए की आंधी देखने को मिल रही है. नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ना सिर्फ सत्ता में वापसी करने जा रही है, बल्कि विपक्ष की हालत खराब हो रखी है. अभी तक के रुझानों में एनडीए साल 2010 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रही है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Nov 14, 2025, 04:00 PM IST

Trending Photos

तेजस्वी यादव
तेजस्वी यादव

Bihar Chunav Result 2025: बिहार चुनाव में एनडीए की आंधी देखने को मिल रही है. नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ना सिर्फ सत्ता में वापसी करने जा रही है, बल्कि विपक्ष की हालत खराब हो रखी है. अभी तक के रुझानों में एनडीए साल 2010 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रही है. इस चुनाव में तेजस्वी से असदुद्दीन ओवैसी अपना बदला वापस लेते हुए नजर आ रहे हैं. पिछले चुनाव में तेजस्वी ने AIMIM के 4 विधायक तोड़ लिए थे. इसपर ओवैसी ने कहा था कि हम वापस लौटकर आएंगे और उनकी हालत खराब कर देंगे. ओवैसी की AIMIM इस बार 6 सीटें जीतते हुई नजर आ रही है. वहीं राजद के खाते में सिर्फ 24 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं. इतना ही नहीं महागठबंधन से सीएम पद के उम्मीदवार और राजद नेता तेजस्वी यादव खुद अपनी सीट राघोपुर से चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं.

खबर अपडेट हो रही है...

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

bihar chunav 2025Bihar Chunav Result 2025

Trending news

Bihar chunav results 2025
नीतीश के बिना भी सरकार बनाने की स्थिति में BJP, इतना बड़ा रिस्क लेंगे मोदी-शाह?
bihar chunav 2025
बिहार चुनाव रुझानों पर राजद का बड़ा आरोप, कहा- परिणाम ईवीएम की सुनामी जैसे
bihar chunav 2025
बिहार चुनाव में महिलाओं की रिकॉर्ड भागीदारी ने बदला समीकरण, नीतीश को मिला भारी फायदा
bihar chunav 2025
लालू की राह पर तेजस्वी! सोशल मीडिया पर लिखा- 'जिन्न 2 घंटे बाद निकलेगा EVM से'
Bihar Chunav Result 2025
एनडीए की बढ़त देख कांग्रेस नेता निखिल कुमार बोले- 'हमारे संगठन की कमजोरी से ये हालात'
bihar chunav 2025
एनडीए के पांच पांडव बिहार के चुनावी 'महाभारत' में छाए, रुझानों में हर तरफ जलवा
bihar chunav 2025
बिहार चुनाव का सबक: किसी को बीमार मत बताओ, खुद की तबीयत नासाज कर बैठोगे
Bihar Chunav Result 2025
जदयू-भाजपा का गठबंधन अप्रत्याशित जीत की ओर, 200 सीटों के करीब पहुंचा आंकड़ा
bihar chunav 2025
HAM से है जमाना सारा: चल गया जीतन राम मांझी का ‘सिक्सर’!
bihar chunav 2025
नीतीश ने दिखाया दम: 2010 से भी शानदार रिजल्ट! फिसड्डी होते दिख रहे तेजस्वी के दावे