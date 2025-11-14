Bihar Result 2025: दावा तो CM बनने का लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पा रहे तेजस्वी यादव

Bihar Chunav Result 2025: बिहार चुनाव में एनडीए की आंधी देखने को मिल रही है. नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ना सिर्फ सत्ता में वापसी करने जा रही है, बल्कि विपक्ष की हालत खराब हो रखी है. अभी तक के रुझानों में एनडीए साल 2010 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रही है. इस चुनाव में तेजस्वी से असदुद्दीन ओवैसी अपना बदला वापस लेते हुए नजर आ रहे हैं. पिछले चुनाव में तेजस्वी ने AIMIM के 4 विधायक तोड़ लिए थे. इसपर ओवैसी ने कहा था कि हम वापस लौटकर आएंगे और उनकी हालत खराब कर देंगे. ओवैसी की AIMIM इस बार 6 सीटें जीतते हुई नजर आ रही है. वहीं राजद के खाते में सिर्फ 24 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं. इतना ही नहीं महागठबंधन से सीएम पद के उम्मीदवार और राजद नेता तेजस्वी यादव खुद अपनी सीट राघोपुर से चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं.

खबर अपडेट हो रही है...