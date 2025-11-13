Bihar Chunav Result 2025: बिहार चुनाव में कितने बजे आएगा रिजल्ट, सबसे सटीक परिणाम कहां देख सकते हैं

Bihar Chunav Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में अबकी बार किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर अब सिर्फ एक रात का इंतजार बचा है. कल यानी शुक्रवार (14 नवंबर) को सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी. मतगणना जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी, सारी तस्वीर क्लियर होती जाएगी. मतगणना के लिए सभी जिलों में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. फिलहाल अभी सारी EVMs कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में बंद हैं और कल यहां से निकालकर सीधे मतगणना की टेबल पर ले जाया जाएगा. बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर होने वाली मतगणना के पल-पल की जानकारी आपको Z Bihar-Jharkhand पर मिलेगी. इसके अलावा आप इलेक्शन कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जिला, सीट वाइस मतगणना का पल-पल अपडेट देख सकेंगे.

बिहार चुनाव से जुड़ी सारी खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

कितने बजे आएगा रिजल्ट?

Add Zee News as a Preferred Source

चुनाव आयोग के मुताबिक, मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी. इस बार पोस्टल बैलेट गिनने के नियम को बदला गया है, आखिरी दो राउंड की काउंटिंग से पहले पोस्टल गिने जाएंगे. जैसे-जैसे गिनती आगे बढ़ेगी, सीटों के रुझान और नतीजे साफ होते जाएंगे. उम्मीद है कि दोपहर तक सरकार और सीटों की तस्वीर साफ हो जाएगी.

ये भी पढ़ें- Bihar Chunav Result 2025 Live: Exit Polls से उत्साहित BJP ने दिया 500 किलो लड्डू का ऑर्डर, अनंत सिंह के घर पर भी दावत का इंतजाम

कहां पर देख सकते हैं बिहार चुनाव का लाइव रिजल्ट?

मतगणना के पल-पल का अपडेट आपको Z Bihar-Jharkhand पर मिलता रहेगा. इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट results.eci.gov.in पर भी रिजल्ट देखा जा सकता है. बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त की आधिकारिक वेबसाइट पर भी लाइव रुझान प्राप्त होंगे.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!