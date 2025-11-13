Advertisement
Bihar Chunav Result 2025: बिहार चुनाव में कितने बजे आएगा रिजल्ट, सबसे सटीक परिणाम कहां देख सकते हैं

Bihar Assembly Election Result 2025: रिजल्ट से पहले आए सभी एग्जिट पोल्स में एनडीए सरकार की वापसी हो रही हैं, जबकि महागठबंधन को एक बार फिर से विपक्ष में बैठना पड़ेगा. वहीं प्रशांत किशोर की जनसुराज का खाता भी नहीं खुल सकता है. हालांकि, राजद नेता तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल्स को सिरे से नकार दिया है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Nov 13, 2025, 11:10 AM IST

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

Bihar Chunav Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में अबकी बार किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर अब सिर्फ एक रात का इंतजार बचा है. कल यानी शुक्रवार (14 नवंबर) को सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी. मतगणना जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी, सारी तस्वीर क्लियर होती जाएगी. मतगणना के लिए सभी जिलों में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. फिलहाल अभी सारी EVMs कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में बंद हैं और कल यहां से निकालकर सीधे मतगणना की टेबल पर ले जाया जाएगा. बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर होने वाली मतगणना के पल-पल की जानकारी आपको Z Bihar-Jharkhand पर मिलेगी. इसके अलावा आप इलेक्शन कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जिला, सीट वाइस मतगणना का पल-पल अपडेट देख सकेंगे.

कितने बजे आएगा रिजल्ट?

चुनाव आयोग के मुताबिक, मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी. इस बार पोस्टल बैलेट गिनने के नियम को बदला गया है, आखिरी दो राउंड की काउंटिंग से पहले पोस्टल गिने जाएंगे. जैसे-जैसे गिनती आगे बढ़ेगी, सीटों के रुझान और नतीजे साफ होते जाएंगे. उम्मीद है कि दोपहर तक सरकार और सीटों की तस्वीर साफ हो जाएगी. 

कहां पर देख सकते हैं बिहार चुनाव का लाइव रिजल्ट?

मतगणना के पल-पल का अपडेट आपको Z Bihar-Jharkhand पर मिलता रहेगा. इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट results.eci.gov.in पर भी रिजल्ट देखा जा सकता है. बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त की आधिकारिक वेबसाइट पर भी लाइव रुझान प्राप्त होंगे. 

