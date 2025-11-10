Bihar Chunav 2025: दूसरे चरण में ओवैसी और तेजस्वी दोनों की अग्निपरीक्षा, आखिर किसका साथ देंगे सीमांचल के भाईजान?

Bihar Seemanchal Chunav 2025: बिहार चुनाव के अंतिम और दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोटिंग होनी है. इस चरण में प्रदेश की 122 सीटों पर मतदान होना है. इस चरण में सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के अलावा असदुद्दीन ओवैसी की अग्निपरीक्षा है. इस चरण की लड़ाई में सीमांचल के भाईजान आखिर किसका साथ देंगे, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं. यहां एक तरफ बीजेपी-जेडीयू गठबंधन अपनी पुरानी जीत को बचाने की जुगत में है तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का महागठबंधन MY (मुस्लिम-यादव) फॉर्मूले को फिर से आजमाने उतरा है. वहीं ओवैसी की AIMIM और प्रशांत किशोर की जनसुराज बड़ा उलटफेर करने की तैयारी में है. कहा जा रहा है कि सीमांचल की इन 24 सीटों पर जो हवा बहेगी, वही बिहार की सत्ता का रुख तय करेगी.

बता दें कि सीमांचल में चार जिले पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज में कुल 24 सीटें हैं. इस पूरे क्षेत्र में मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है. पिछले चुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM ने सीमांचल की 5 सीटें (अमौर, बहादुरगंज, बायसी, जोकीहाट और कोचाधामन) जीतकर हलचल मचा दी थी. इनमें से तीन सीटों पर एनडीए प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे थे. ओवैसी के कारण पिछले चुनाव में NDA को यहां 12 सीटों पर जबकि महागठबंधन को सिर्फ 7 सीटों पर जीत हासिल हुई थी. हालांकि, चुनाव के बाद में ओवैसी के चार विधायक तेजस्वी के साथ चले गए थे. इस बार ओवैसी इसका बदला लेने के लिए मैदान में उतरे हैं.

चुनाव से पहले AIMIM ने महागठबंधन का हिस्सा बनने की इच्छा जताई थी, लेकिन तेजस्वी ने कोई भाव नहीं दिया था. इसके बाद ओवैसी ने सीमांचल की 24 में से 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं. दूसरी ओर सीमांचल क्षेत्र में महागठबंधन की ओर से इस बार कांग्रेस 12 सीट, आरजेडी 9 सीट, वीआईपी 2 सीट और सीपीआईएमएल एक सीट पर लड़ रही है. एनडीए की बात करें तो बीजेपी 11 सीट, जेडीयू 10 सीट और लोजपा-रामविलास पार्टी 03 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने सभी 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं.

