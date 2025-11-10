Advertisement
Second Phase Polling: दूसरे चरण में 10 मंत्री, 2 पूर्व डिप्टी CM और 3 दलों के प्रदेश अध्यक्ष की साख दांव पर, देखें लिस्ट

Second Phase Big Face: दूसरे चरण में कुल 1302 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है. जिनमें से दो पूर्व उप-मुख्यमंत्री, नीतीश सरकार के 10 मंत्री और तीन दलों के प्रदेश अध्यक्ष भी मैदान में हैं. कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान एवं भाकपा (माले) विधायक दल के नेता महबूब आलम की साख भी दांव पर लगी है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 10, 2025, 12:49 PM IST

दूसरे चरण के बड़े चेहरे
Bihar Chunav Second Phase Big Face: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर कल यानी मंगलवार (11 नवंबर) को मतदान होना है. इस चरण में 1302 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है. इस चरण में दो पूर्व उप मुख्यमंत्री (तार किशोर प्रसाद एवं रेणु देवी) और नीतीश कुमार के 10 मंत्रियों के अलावा तीन दलों के प्रदेश अध्यक्ष भी मैदान में हैं. बता दें कि इस चरण में कुल 3,70,13,556 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें से 5,28,954 मतदाता पहली बार वोटिंग करेंगे. इस चरण के पुरुष मतदाताओं की बात करें तो इनकी संख्या 1,95,44,041 है, जबकि 1,74,68,572 महिला वोटर हैं. क्षेत्रफल के हिसाब से इस चरण की सबसे छोटी विधानसभा भागलपुर है, तो वहीं सबसे बड़ी विधानसभा चैनपुर. सबसे कम 2,47,574 मतदाता मखदुमपुर विधानसभा सीट में हैं. वहीं सबसे अधिक 3,67,667 मतदाता हिसुआ विधानसभा क्षेत्र में हैं.

इस चरण के बड़े चेहरों पर नजर

एनडीए की ओर से दो पूर्व उप मुख्यमंत्री (तार किशोर प्रसाद एवं रेणु देवी) के अतिरिक्त कई मंत्री चुनाव मैदान में ताल ठोंक रहे हैं. इसमें झंझारपुर से नीतीश मिश्रा, सुपौल से बिजेंद्र प्रसाद यादव, धमदाहा से लेशी सिंह, छातापुर से नीरज कुमार बबलू, गया टाउन से प्रेम कुमार, चकाई से मंत्री सुमित कुमार सिंह, अमरपुर से जयंत राज, चैनपुर से जमां खान, फुलपरास से शीला मंडल, हरसिद्धि से कृष्णनंदन पासवान का नाम सम्मिलित है. वहीं, महागठबंधन की ओर से दिग्गज चेहरे में सिकंदरा से राजद के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी , कुटुंबा से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, कटिहार की कदवा सीट से कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान एवं भाकपा (माले) विधायक दल के नेता महबूब आलम मैदान हैं.

तीन दलों के प्रदेश अध्यक्ष भी ठोंक रहे ताल

इस चरण में मतदाता तीन दलों के प्रदेश अध्यक्षों के अलावा कई दिग्गजों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे. गोविंदगंज सीट से लोजपा-रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, कुटुंबा से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, टेकारी से जीतन राम मांझी की HAM पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार की किस्मत दांव पर लगी है. इस चरण में सर्वाधिक 22 उम्मीदवार चैनपुर, सासाराम और गया शहर क्षेत्र में हैं जबकि सबसे कम पांच-पांच उम्मीदवार लौरिया, चनपटिया, रक्सौल, सुगौली, त्रिवेणीगंज और बनमनखी विधानसभा क्षेत्र में हैं.

