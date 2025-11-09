Advertisement
Bihar Chunav Second Phase Polling: दूसरे चरण की इन सीटों पर महागठबंधन में हो रही फ्रेंडली फाइट, देखिए एनडीए से कौन मैदान में

Mahagathbandhan Friendly Fight In Second Phase: अंतिम चरण की वोटिंग के पहले महागठबंधन की एकता में दरार गहराती जा रही है. इस चरण की 6 सीटों पर महागठबंधन आपस में ही तलवारें भांज रहा है. कभी आपसी तालमेल और साझे अभियान का दावा करने वाले नेता यहां एक-दूसरे के खिलाफ ही शब्दों के तीर चला रहे हैं.

Nov 09, 2025

महागठबंधन
Mahagathbandhan Friendly Fight: बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम और दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होने वाला है. इस चरण 20 जिलों की 122 सीटों के मतदाता कुल 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला लिखेंगे. दूसरे चरण में राजद की साख दांव पर लगी है, क्योंकि वह सबसे ज्यादा 71 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. इस चरण की 6 सीटों पर महागठबंधन आपस में ही लड़ता नजर आ रहा है. जिन सीटों पर महागठबंधन के नेता आपस में तलवारें भांज रहे हैं, उनमें कैमूर की चैनपुर, सासाराम की करगहर, पश्चिम चंपारण की नरकटियागंज, जमुई की सिकंदरा और भागलपुर जिले की कहलगांव और सुल्तानगंज सीट शामिल हैं. यहां महागठबंधन के नेताओं के बीच खुलकर जुबानी जंग देखने को मिल रही है.

महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट वाली सीटें

कैमूर की चैनपुर में मुकेश सहनी की VIP और राजद में मुकाबला हो रहा है. VIP ने यहां से गोविंद बिंद को चुनावी मैदान में उतारा है, तो राजद से बृज किशोर बिंद ताल ठोंक रहे हैं.

पश्चिम चंपारण की नरकटियागंज में राजद और कांग्रेस के बीच टक्कर हो रही है. यहां राजद ने दीपक यादव तो कांग्रेस ने शाश्वत केदार को मैदान में उतारा है. 

जमुई की सिकंदरा सीट पर राजद से उदय नारायण चौधरी तो कांग्रेस से विनोद कुमार चौधरी चुनावी ताल ठोक रहे हैं.

भागलपुर जिले की कहलगांव में राजद और कांग्रेस में तलवारें खिची हुई हैं. यहां कांग्रेस से प्रवीण सिंह और राजद के रजनीश भारती में टक्कर है.

भागलपुर जिले की सुल्तानगंज सीट पर राजद के चंदन कुमार सिन्हा और कांग्रेस के ललन कुमार के बीच फाइट देखने को मिल रही है.

सासाराम जिले की करगहर सीट पर CPI ने महेंद्र प्रसाद गुप्ता को मैदान में उतारा है तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने यहां संतोष कुमार मिश्रा को खड़ा कर दिया है.

एनडीए से कहां पर कौन मैदान में

करगहर सीट- बशिष्ठ सिंह (जेडीयू)

चैनपुर सीट- मो. जमा खान (जेडीयू)

नरकटियागंज सीट- संजय कुमार पांडेय (बीजेपी)

सिकंदरा सीट- प्रफुल्ल कुमार मांझी (HAM)

कहलगांव सीट- शुभानंद मुकेश (जेडीयू)

सुल्तानगंज सीट- ललित नारायण मंडल (जेडीयू)

