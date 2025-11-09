Bihar Chunav Second Phase Polling: दूसरे चरण में JDU और RJD के बीच होगा मुख्य मुकाबला, 19 सीटों पर BJP-कांग्रेस में सीधी टक्कर

Bihar Chunav 2nd Phase Polling: बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम और दूसरे चरण में प्रदेश की 122 सीटों पर आगामी 11 नवंबर को मतदान होने वाला है. इस चरण में कुल 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 3 करोड़ 70 लाख 13 हजार 556 मतदाता तय करेंगे. इनमें 1 करोड़ 95 लाख 44 हजार 41 पुरुष और 1 करोड़ 74 लाख 68 हजार 572 महिला और 943 थर्ड जेंडर के मतदाता शामिल हैं. दूसरे चरण में शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग ने 45 हजार 399 बूथ बनाए हैं. इस चरण में भी एनडीए और महागठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है. इस चरण में राजद सबसे ज्यादा 71 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. वहीं एनडीए से बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है.

BJP-राजद की अग्निपरीक्षा का समय

पार्टी के हिसाब से सीटों की बात करें तो एनडीए में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 53 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं. इसके बाद जेडीयू- 44, चिराग पासवान की लोजपा (रामविलास)- 15, जीतन राम मांझी की हम- 6 और उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. वहीं महागठबंधन से राजद सबसे ज्यादा 71 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. इसके बाद कांग्रेस- 37, VIP- 7, CPI(ML)L- 6 और CPI(M) एक सीट पर चुनाव लड़ रही है.

