Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव में 1065 उम्मीदवारों के पर्चे खारिज, इन बड़े दलों को भी हुआ नुकसान

Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कुल 5177 लोगों ने नामांकन किया. इनमें से 1065 लोगों के नामांकन पत्रों को जांच के बाद खारिज कर दिया गया. महागठबंधन के दो और एनडीए के एक प्रत्याशी का भी नामांकन खारिज हो गया है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Oct 23, 2025, 03:08 PM IST

बिहार विधानसभा चुनाव 2025
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार चुनाव में नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है. प्रदेश में इस बार एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई को प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी त्रिकोणीय बनाने में जुटी है. इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM, मायावती की BSP और अरविंद केजरीवाल की AAP भी कई सीटों पर बड़ा खेला कर सकती है. इस बार के विधानसभा चुनाव के लिए कुल 5177 लोगों ने नामांकन किया. इनमें से 4039 के नामांकन पत्र जांच के बाद सही पाए गए. वहीं 1065 लोगों के नामांकन पत्रों को जांच के बाद खारिज कर दिया गया, जबकि 73 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया है. 

बिहार चुनाव से जुड़ी सारी खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
 
बता दें कि नामांकन निरस्त होने वाले ज्यादातर उम्मीदवार निर्दलीय थे. वहीं महागठबंधन के दो और एनडीए के एक प्रत्याशी का भी नामांकन खारिज हो गया. महागठबंधन की तरफ से राजद और वीआईपी का एक-एक उम्मीदवार अयोग्य घोषित हो गया है, जबकि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा-रामविलास के भी एक प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया. राजद से श्वेता सुमन, वीआईपी से शशि भूषण सिंह और लोजपा-रामविलास से सीमा सिंह अब इस चुनाव से बाहर हो चुके हैं. 

ये भी पढ़ें- पहले चरण में सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और तेजस्वी समेत इन दिग्गजों की किस्मत दांव पर

वहीं जन सुराज भी तीन सीटों से गायब हो गई. दरअसल, जन सुराज के तीन कैंडिडेट ने अंतिम समय में मैदान छोड़ दिया. दानापुर से जन सुराज के प्रत्याशी अखिलेश कुमार उर्फ मुतूर साव ने अपना नामांकन नहीं किया. वहीं गोपालगंज से जन सुराज के कैंडिडेट डॉ. शशि शेखर सिन्हा ने अंतिम समय में अपना नाम वापस ले लिया. इसी तरह से ब्रह्मपुर से पीके के सिपाही डॉ. सत्य प्रकाश तिवारी भी आखिरी समय में पीछे हट गए. उन्होंने बीजेपी से विद्रोह करके प्रशांत किशोर को ज्वाइन किया था.

