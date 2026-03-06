89 विधायक और एक महीने का समय; रोजाना अगर 3 नाम भी बिहार के CM पद के लिए उछाले तो भी BJP एक नया नाम ढूंढ लाएगी!

Modi-Shah Surprise Factor: नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के साथ ही अगले मुख्यमंत्री के लिए अलग-अलग नाम चल रहे हैं. सोशल मीडिया पर जाएं तो ऐसे कई नाम मिल जाएंगे. हालांकि पार्टी के स्तर पर अभी तक मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई फैसला नहीं दिया गया है और न ही कोई संकेत दिया गया है.
भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक कहावत कहा जाता है कि आप मौसम का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन बीजेपी आगे क्या करने वाली है, इस बारे में सोच भी नहीं सकते. अभी बिहार में भाजपा के मुख्यमंत्री को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है. हर न्यूज चैनल और हर वेबसाइट पर अलग अलग नाम हैं. कुछ कॉमन नाम भी हैं, लेकिन सब सूत्रों के हवाले से है और किसी के पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि कौन बिहार का अगला मुख्यमंत्री बन सकता है. हां, अमित शाह, नीतीश कुमार और नितिन नवीन के बीच जो बैठक हुई, उसमें सम्राट चौधरी की मौजूदगी से उनकी दावेदारी को बल मिलता है. और कोई दूसरा पुख्ता संकेत भारतीय जनता पार्टी ने अगले मुख्यमंत्री पद को लेकर नहीं दिया है. इसके अलावा, विधानसभा चुनाव का अमित शाह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे चुनाव प्रचार के दौरान तारापुर में कहते देखे जा सकते हैं कि आप सम्राट चौधरी को वोट दीजिए और हम इनको बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे. हालांकि, यही बात पीएम मोदी ने लखीसराय विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान विजय कुमार सिन्हा के लिए कहा था.
तो कयास लगाने वाले, अटकलों का बाजार गर्म रखने वाले, पत्रकारों और राजनीतिक विश्लेषकों के पास यही कुछ सीमित आधार हैं, जिनके दम पर वे मुख्यमंत्री पद को लेकर कयासबाजी या भविष्यवाणी कर रहे हैं. दरअसल, ऐसा करके वे अपना वजन हल्का करते हैं. वे जानते हैं कि पिछले 11 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कयासबाजी करने वाली दुकानों को धता बताते हुए अकसर सरप्राइज फैक्टर को तरजीह दी है. भाजपा वैसे फैसले लेती है कि सुनने वाले भौंचक रह जाएं और पार्टी से प्रभावित हो जाएं. बिहार में जिस तरह से कयासबाजी चल रही है, उसको देखकर कहा जा सकता है कि ऐसे लोगों को भाजपा के सभी 89 विधायकों पर दांव लगाना चाहिए.
अभी सरकार का मुखिया बदलने में एक महीने का वक्त है, क्योंकि 9 अप्रैल को मौजूद राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है और उसके बाद ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे और राज्यसभा के सदस्य बन पाएंगे. ऐसे में पूरे एक महीने में कयासबाजी करने वाले रोजाना 3 नाम मुख्यमंत्री पद के लिए उछाल सकते हैं. यह सोचकर कि कोई न कोई बनेगा ही. हालांकि फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि वो कयास सच के रूप में ही सामने आए. 89 विधायकों के अलावा सांसद, पूर्व सांसद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक की पृष्ठभूमि के किसी व्यक्ति को भी भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बना सकती है, लेकिन एक बात जान लीजिए कि जो नाम आपने खोल दिया, उसका पत्ता कट गया समझिए.
11 साल का सरप्राइज फैक्टर
2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने खुद को ऐसी चुनावी और डिसीजन मशीनरी के रूप में सेट किया है, जिसके बारे में कयासबाजी करना और उसकी तह तक जाना नामुमकिन है. विश्वास नहीं हो रहा हो तो आइए उदाहरण के साथ बात कर लेते हैं:
राजस्थान विधानसभा चुनाव, 2023 में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला था और जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा पर दांव लगाया गया था. वो वीडियो आज भी सभी के जेहन में ताजा है, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर्ची लेकर जयपुर पहुंचे थे और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया पर्ची देखकर चौंक गई थीं.
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव, 2023 में भारतीय जनता पार्टी को शानदार बहुमत हासिल हुआ था. जब मुख्यमंत्री चुनने की बारी आई तो जिनका नाम पुकारा गया, वो विधायक सबसे पीछे बैठा था. एकबारगी तो उनको भी खुद के नाम पुकारे जाने का भरोसा नहीं हुआ था, लेकिन उनको कहा गया कि आप ही को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है.
कुछ इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री बनाए गए विष्णु देव साय के साथ हुआ था.
ये उदाहरण बताते हैं कि भाजपा एक तो उन नामों पर विचार भी नहीं करती, जो मीडिया की सुर्खियां बन जाते हैं. बाद के सालों में भाजपा नेताओं ने मीडिया में अपना नाम छपने पर खुद ही आपत्तिया दर्ज करानी शुरू की थीं. हालांकि पार्टी ऐसे ही नामों को आगे नहीं करती है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के फीडबैक और संबंधित व्यक्ति के अनुभव के अलावा उनकी संगठनात्मक क्षमता, सोशल मीडिया पर सक्रियता आदि की परख करती है.
ट्रंप कैबिनेट का अंदाजा लगाना आसान, मोदी कैबिनेट का नहीं
कई मर्तबा टीवी चैनलों पर राजनीतिक विश्लेषकों के रूप में पत्रकारों का एक बड़ा वर्ग चुटकी लेते हुए कहता है कि वाशिंगटन डीसी में बैठकर ट्रंप के संभावित कैबिनेट का अंदाजा लगाना आसान हो सकता है, लेकिन दिल्ली में पीएम मोदी और अमित शाह के सूचना तंत्र से सूचनाएं निकालना बहुत कठिन काम है. कोई भी व्यक्ति यह अंदाजा नहीं लगा सकता कि पीएम मोदी और अमित शाह के मन में क्या चल रहा है. बीते सालों में गोपनीयता ही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है.
अटकलें क्यों हो जाती हैं फेल?
फोकस से दूर रहने वाले चेहरों की तलाश: भाजपा आम तौर पर ऐसे चेहरों को ढूंढ निकालने की कोशिश करती है, जो मीडिया के फोकस से दूर हो, गुटबाजी से दूर हो और केंद्रीय नेतृत्व के प्रति विश्वासपात्र हो.
सोशल इंजीनियरिंग: आम तौर पर मीडिया ऐसे चेहरों के पीछे भागता है, जो लाइमलाइट में रहते हैं, लेकिन भाजपा नेताओं की जमीनी ताकत, जातिगत समीकरण को लेकर पड़ताल करती है और संबंधित नेता पर दांव लगाती है.