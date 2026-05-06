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CM House Name: नीतीश कुमार के जाते ही बदल गया 'मुख्यमंत्री आवास' का नाम, अब 'लोक सेवक आवास' में रहेंगे CM सम्राट

Bihar Politics: बिहार में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनते ही मुख्यमंत्री आवास का नाम बदल दिया गया है. अब सीएम हाउस का नाम बदलकर लोक सेवक आवास कर दिया गया है. नीतीश कुमार के कार्यकाल में यह बंगला एक अणे मार्ग के नाम जाना जाता था.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 06, 2026, 10:15 AM IST

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मुख्यमंत्री आवास (फाइल फोटो)
मुख्यमंत्री आवास (फाइल फोटो)

CM House Name Changed: बिहार में मुख्यमंत्री आवास को नई पहचान देते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार में मुख्यमंत्री आवास का नाम 'एक अणे मार्ग' से बदलकर अब 'लोक सेवक आवास' कर दिया गया है. यह निर्णय मंगलवार से प्रभावी हो गया है. इससे पहले 'राजभवन' का नाम 'लोक भवन' किए जाने के बाद अब 'मुख्यमंत्री आवास' के नाम में भी बदलाव किया गया है. सरकार इस कदम को प्रशासनिक सोच में बदलाव और जनसेवा की भावना को मजबूत करने के रूप में देख रही है.

मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी को एक अणे मार्ग आवंटित किया गया था, जिसे अब केवल मुख्यमंत्री आवास के रूप में नहीं बल्कि लोक सेवक आवास के रूप में जाना जाएगा. इस बदलाव को सरकार और जनता के बीच जुड़ाव को और मजबूत करने की प्रतीकात्मक पहल माना जा रहा है. इसके साथ ही 5 देश रत्न मार्ग स्थित उपमुख्यमंत्री आवास को भी अब मुख्यमंत्री आवास के विस्तारित हिस्से के रूप में शामिल किया गया है, जिससे पूरे परिसर का दायरा और बढ़ गया है.

ये भी पढ़ें- बंगाल के नए CM को शपथ दिलाएंगे 'बिहारी बाबू', पत्रकार के अलावा जासूस भी रह चुके हैं

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बता दें कि पटना के एक अणे मार्ग स्थित बंगला, जिसे लोक सेवक आवास के रूप में नामित किया गया है. उसमें अभी मुख्यमंत्री शिफ्ट नहीं हुए हैं. पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने 1 मई को यह आवास खाली किया था. बताया जा रहा है कि नए सीएम सम्राट चौधरी शुभ मुहूर्त पर यहां शिफ्ट होंगे. वहीं सीएम सम्राट चौधरी का यह फैसला पीएम मोदी से प्रभावित लग रहा है. दरअसल, पीएम मोदी भी नई दिल्ली में स्थित पीएम आवास का नाम '7 रेसकोर्स रोड' से बदलकर '7 लोक कल्याण मार्ग' कर चुके हैं. इसके बाद कई राज्यों में राज्यपालों के आवासों का नाम भी राजभवन से बदलक लोक भवन किया गया था.

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