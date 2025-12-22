Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3049421
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

दिल्ली में PM मोदी से मिले CM नीतीश कुमार, मंत्री परिषद विस्तार और बजट को लेकर हो सकती है चर्चा

CM Nitin Kumar Delhi Tour: सीएम नीतीश कुमार ने अपने दिल्ली दौरे पर आज (सोमवार, 22 दिसंबर) को पीएम मोदी से मुलाकात की. इसके बाद मुख्यमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Dec 22, 2025, 12:00 PM IST

Trending Photos

PM मोदी-CM नीतीश कुमार (फाइल फोटो)
PM मोदी-CM नीतीश कुमार (फाइल फोटो)

CM Nitin Kumar Met PM Modi: बिहार में नई सरकार के गठन के बाद सीएम नीतीश कुमार पहली बार दिल्ली दौरे पर हैं. इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने आज (सोमवार, 22 दिसंबर) को पीएम मोदी से मुलाकात की. यह मुलाकात पीएम आवास पर हुई. इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी मौजूद रहे. जेडीयू और बीजेपी की ओर से इसे औपचारिक मुलाकात कहा जा रहा है. वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, दोनों नेताओं के बीच कैबिनेट विस्तार, केंद्रीय बजट में बिहार की हिस्सेदारी और राज्यसभा चुनाव के साथ-साथ उपसभापति के चुनाव पर चर्चा हो सकती है. केंद्र से राज्य के लिए बकाया राशि, विशेष सहायता पैकेज और विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति जैसे मुद्दों पर भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बातचीत हो सकती है. 

बता दें कि बिहार चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करने के बाद सीएम नीतीश कुमार का पूरा फोकस बिहार में औद्योगिक क्रांति लाने पर है. इसके लिए मुख्यमंत्री कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार की मदद के बिना उनका सपना पूरा नहीं हो सकता है. ऐसे में आने वाले केंद्रीय बजट में बिहार के लिए बड़ी हिस्सेदारी सुनिश्चित कराना बेहद जरूरी हो जाता है. सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात में मुख्यमंत्री विकसित बिहार के विजन पर विस्तार से चर्चा करेंगे. बिहार के विकास के लिए केंद्र की योजनाओं और फंडिंग पर फोकस रहेगा.

ये भी पढ़ें- जीतन राम मांझी लगातार बढ़ा रहे NDA की मुसीबत, अब क्या करेंगे PM मोदी और CM नीतीश?

Add Zee News as a Preferred Source

इसके अलावा खरमास के बाद नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होना तय माना जा रहा है. वर्तमान में नीतीश मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित 25 मंत्री हैं, जबकि कुल 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं. ऐसे में 10-11 नए मंत्री शामिल हो सकते हैं. वहीं नए साल में मोदी कैबिनेट का विस्तार भी देखने को मिल सकता है. इसको लेकर भी दोनों नेताओं में चर्चा हो सकती है. वहीं बीजेपी ने हाल ही में अपने संगठन में बड़े बदलाव करते हुए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नितिन नबीन को नियुक्त किया है और बिहार भाजपा अध्यक्ष भी बदल दिया है. ऐसे में जेडीयू के साथ समंवय को लेकर भी चर्चा जरूर हो सकती है. बता दें कि पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सीएम नीतीश कुमार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं.

TAGS

PM Modinitish kumarBihar politics

Trending news

Nitin Nabin Road Show
पटना में BJP का भव्य शक्ति प्रदर्शन, नितिन नबीन के रोड शो को ऐतिहासिक बनाने की योजना
nitin Nabin
BJP कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन कल आ रहे पटना, ट्रैफिक में हो गया बड़ा बदलाव
PM Modi
PM मोदी से मिले CM नीतीश, मंत्री परिषद विस्तार और बजट को लेकर हो सकती है चर्चा
Begusarai News
ब्लाउज से इस कदर लगाव कि गुड़िया ने दे दी अपनी जान, बेगूसराय की यह खबर दिमाग घुमा दे
Bihar Board
Bihar Board में दस्तावेज सत्यापन पूरी तरह डिजिटल, 1 जनवरी से ऑफलाइन प्रक्रिया बंद
Bihar air pollution
दिल्ली ही नहीं बिहार की हवा भी हुई जहरीली! पटना में बिना मास्क ना निकलें बाहर
Khesari Lal Yadav
'पेट्रोल जवनिया से गोरी आग लगइबू का', दिन पर दिन 'नॉटी' हो रहे खेसारी!
Jitan Ram Manjhi
जीतन राम मांझी लगातार बढ़ा रहे NDA की मुसीबत, अब क्या करेंगे PM मोदी और CM नीतीश?
Tej Pratap Yadav
सुबह-सुबह फल खरीदने निकले तेज प्रताप यादव, वीडियो शेयर कर बता दिया अपनी सेहत का राज
Jharkhand Weather
पलामू, गढ़वा, लातेहार में 3 डिग्री टेंपरेचर, रांची के लिए देखें IMD की नई चेतावनी!